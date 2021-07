V Humennom štartujú ME do 16 rokov, Slovenky chcú postup zo skupiny

Záverečná nominácia slovenskej volejbalovej reprezentácie dievčat do 16 rokov na ME 2021 v Humennom a maďarskej Nyíregyháze (10. - 18. júla):



nahrávačky: Karolína Cibulová (Slávia UK Bratislava), Barbora Moníková (ŠKM Liptovský Hrádok)

smečiarky: Hana Boldocká (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Michaela Kánová (VK Pirane Brusno), Lenka Grocká (VK Prešov), Dagmar Jančová (VK Skalica)

blokárky: Petra Nespalová (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Tereza Tomčányová (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Monika Bíliková (VK Skalica)

univerzálka: Nina Dreisigová (MVK Poltár)

liberá: Petra Štefaníková (MVK Stropkov), Linda Jurdová (MVK Nové Mesto nad Váhom)



Tréner: Michal Matušov, asistenti trénera: Monika Smák, Maroš Šturák, manažér tímu: Boris Dreisig, štatistik: Martin Szabó, fyzioterapeutka: Mária Franková, mentálny kouč: Adam Kocian



Zloženie skupín ME:



I. skupina (Nyíregyháza/Maď.): Maďarsko, Rusko, Turecko, Belgicko, Česko, Poľsko

II. skupina (Humenné): Slovensko, Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko



Program SR v skupine:



sobota 10. 7.: Slovensko - Rumunsko (17.30)

nedeľa 11. 7.: Chorvátsko - Slovensko (17.30)

pondelok 12. 7.: Slovensko - Taliansko (17.30)

streda 14. 7.: Srbsko - Slovensko (17.30)

štvrtok 15. 7.: Slovensko - Bulharsko (20.00)

Humenné 9. júla (TASR) - V sobotu sa pre slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov začnú domáce majstrovstvá Európy tejto kategórie, ktoré hostia Humenné a maďarská Níreďháza (10. - 18. júla). V II. skupine sa Slovenky postupne stretnú s Rumunkami, Chorvátkami, Taliankami, Srbkami a Bulharkami.Krátko pred začiatkom šampionátu oznámil tréner slovenského tímu Michal Matušov konečnú 12-člennú nomináciu na záverečný turnaj. Zo širšieho 15-členného kádra zostali mimo turnajovej súpisky nahrávačka Katarína Špačková, smečiarka Martina Rybaničová a blokárka Nikola Kandaliková. Kapitánka tímu je nahrávačka Karolína Cibulová.Slovenky vstúpia do turnaja v sobotu zápasom o 17.30 h proti Rumunkám, v rovnakom čase ich v nedeľu čaká súboj s Chorvátkami a v pondelok s Taliankami. Po dni voľna ešte slovenské volejbalistky nastúpia v stredu o 17.30 h proti Srbkám a vo štvrtok o 20.00 h proti Bulharkám.Druhú šesťčlennú skupinu odohrajú v Níreďháze, okrem domácich Maďariek sa v nej predstavia Rusky, Turkyne, Belgičanky, Češky a Poľky. Do semifinále v Níreďháze postúpia z oboch skupín dvaja najlepší, tímy z tretích a štvrtých priečok budú hrať budúci víkend v Humennom v skupine o konečné 5. - 8. miesto.Mestská športová hala v Humennom bude otvorená aj pre fanúšikov, vzhľadom na platné nariadenia proti šíreniu koronavírusu bude kapacita hľadiska maximálne 250 divákov. Podmienkou pre vstup na podujatie je potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia covid-19 alebo negatívny výsledok testu.y," povedal tréner SR Michal Matušov pre web Slovenskej volejbalovej federácie.