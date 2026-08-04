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V individuálnej časovke na TdF triumfovala Reusserová

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Reusserová sa vďaka tomuto výkonu posunula na čelo celkového poradia.

Autor TASR
Dijon 4. augusta (TASR) - Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová z tímu Movistar sa stala víťazkou utorkovej individuálnej časovky v ženskej edícii pretekov Tour de France. V 21 kilometrov dlhej 4. etape z Gevrey-Chambertin do Dijonu triumfovala s časom 27:30,90 minúty, pričom najbližšie k nej boli dve Holanďanky.

Druhá Lieke Nooijenová (Team Visma-Lease a Bike) stratila na víťazku iba niečo málo vyše troch sekúnd a so stratou 17,2 s obsadila tretiu priečku Demi Volleringová (FDJ United-SUEZ). Reusserová sa vďaka tomuto výkonu posunula na čelo celkového poradia o 14 sekúnd pred Volleringovú.



Tour de France - ženy

výsledky 4. etapy - individuálna časovka (Gevrey-Chambertin – Dijon, 21,0 km):

1. Marlen Reusserová (Švajč./Movistar) 27:30,90 min, 2. Lieke Nooijenová (Hol./Visma Lease a Bike) +3,27 s, 3. Demi Volleringová (Hol./FDJ United-SUEZ) +17,20

celkové poradie (po 4 z 9 etáp):

1. Reusserová 11:47:36 h, 2. Volleringová +14 s, 3. Cedrine Kerbaolová (Fr./EF Education/Oatly) +54
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