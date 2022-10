V Indonézii zahynulo 127 fanúšikov, klubu z Malangu uzavrú štadión

Malang 2. októbra (TASR) - Pri nepokojoch v Indonézii prišlo o život najmenej 127 futbalových fanúšikov a dvaja policajti. K zrážkam priaznivcov dvoch rivalských tímov prišlo vo východnej Jáve počas zápasu najvyššej indonézskej súťaže FC Arema Malang - Persebaya Surabaya (2:3). Informovala o tom agentúra AP.



Polícia použila na spacifikovanie davu slzotvorný plyn, čo vyvolalo medzi fanúšikmi paniku. Podľa vyjadrenia policajného šéfa Nica Afintu mnohí z nich sa udusili, keď bežali k únikovému východu, ďalších udupali. Viacerí zomreli na následky ťažkých zranení počas prevozu do nemocnice.



Indonézsky minister športu Zainudin Amali v reakcii na incident vyhlásil, že vláda urobí všetko pre to, aby zvýšilia bezpečnosť na športových podujatiach. "Je to poľutovaniahodná udalosť a veľká rana pre indonézsky futbal, ktorá prichádza v čase, keď fanúšikovia konečne mohli navštevovať zápasy. Incident dôkladne vyšetríme a vyvodíme z neho dôsledky," uviedol Amali. V celej krajine na týždeň pozastavia konanie futbalových zápasov a tímu FC Arema Malang do konca sezóny uzavrú štadión.