V Innsbrucku chýba ženská šatňa, Taubitzová: Otravné

Innsbruck 7. decembra (TASR) - V areáli ľadového koryta v Innsbrucku chýba ženská šatňa. Rakúske dejisko prechádza renováciou, no tento víkend hostí podujatie svetového pohára a športovkyne sa musia prezliekať v provizórnych kontajneroch.



"Keď plánujete niečo takéto, musíte myslieť na šatňu. Takto je to veľmi otravné," citovala nemeckú sánkarku Juliu Taubitzovú agentúra DPA. Dvadsaťosemročná pretekárka je trojnásobná majsterka sveta a štyrikrát ovládla celkové hodnotenie svetového pohára. "Sedíme tam bez okna, bez reproduktora a s elektrickým ohrievačom," dodala Taubitzová. Jej krajan, niekoľkonásobný majster sveta Toni Eggert, označil rekonštrukciu za vynikajúcu: "Musíte akceptovať dočasnú situáciu s chladným zázemím. Túto horkú pilulku musíte prehltnúť a ísť ďalej."



Šéf areálu Reinhard Poller nevie, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Priznal, že kompetentní si uvedomili absenciu priestorov pre sánkarky až po začiatku rekonštrukcie a v tom čase nebol na zmenu dostatok finančných prostriedkov. Renovácia v hodnote 30 miliónov eur bude trvať do októbra a má pripraviť koryto na MS 2027. Dráha bola súčasťou zimných olympijských hier v roku 1964 a 1976.