Organizátori v Jasnej začali s prípravou tratí na podujatie SP

Demänovská Dolina 20. januára (TASR) - Organizátori v Jasnej už začali s prípravou tratí na podujatie Svetového pohára v lyžovaní, na ktorom by sa mala predstaviť aj aktuálna líderka seriálu Petra Vlhová. Ženská elita zavíta do strediska v Nízkych Tatrách 6.-7. marca.



Program v Jasnej zahŕňa momentálne jeden slalom a jeden obrovský slalom. Ďalšie preteky môžu po rozhodnutí Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) ešte pribudnúť, keďže počasie v tejto sezóne neumožnilo absolvovať kompletný program. "Trate sme začali upravovať v priebehu tohoto týždňa. V nadchádzajúcich dňoch prejdeme k úprave nahrubo. Masu snehu spracujeme do finálnej podoby. K ďalším krokom pristúpime vzhľadom na počasie. Na rad príde preparácia a na koniec úprava do finálnej podoby," povedal zástupca komisie pretekov Svetového pohára Michal Mrázik.



Organizátori by v aktuálnej situácii privítali, ak by v Jasnej aspoň chvíľu pršalo. "Strediská sú zavreté a my potrebujeme dosiahnuť, aby sa jednotlivé vrstvy prepojili. Krátky dážď by pomohol, aby sa vytvorila kompaktná vrstva, čo by bolo skvelé pre prácu s kopcom. Dnes sa jazdí výlučne na technickom a spreparovanom snehu. Cieľom je zaistiť čo najideálnejšie podmienky pre prvú i poslednú pretekárku na štarte," uviedol Mrázik.



V Jasnej sa budú musieť popasovať aj s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Pre pandémiu koronavírusu bude oblasť pretekov hermeticky uzavretá. "Vytvoria sa štyri 'bubliny', odlíšené od seba farbami. Bude sa striktne dohliadať na to, aby neprišlo k ich narušeniu. Celkovo sa bude podieľať na organizácii pretekov približne 500 ľudí. Bude to veľmi náročné," vyhlásil projektový manažér SP Peter Cibulka.



Do strediska v Nízkych Tatrách sa lyžiarske preteky najvyššieho rangu vrátia opäť po piatich rokoch. Oproti poslednej edícii pretekov prišlo k zmenám hlavne v cieľovom priestore. "Budeme tam mať takmer ideálnu rovinu. Pomohla nám k tomu depónia, ktorú sme mali uloženú z minulého roka. Cieľový priestor by mal byť bezpečnejší a oveľa vhodnejší pre dojazd. Na trati obrovského slalomu pribudli dve terénny vlny, ktoré by mali zatraktívniť trať. Obe sú profilované trochu viac šikmo a nie po vrstevnici," informoval veliteľ tratí SP Martin Kupčo. Slovenská lyžiarska jednotka Petra Vlhová však podľa Kupča určite nebude mať s profilom kopca problémy: "Zvládne to a myslím si, že čím bude trať ťažšia, tým viac to bude pre ňu výhoda."