V Jasnej i v tíme Vlhová panuje výborná nálada

Jasná 2. marca (TASR) - V dejisku víkendových pretekov Svetového pohára alpských lyžiarok panuje výborná nálada. V utorok si v Jasnej prvýkrát zatrénovali Slovinky, Češky, Novozélanďanky, Japonky, Chorvátky a Poľky. Petra Vlhová absolvovala kondičný dvojfázový tréning, od stredy sa pustí na lyže.



"V Jasnej to naberá na nálade. Niektorým pretekárkam prekážalo, že podklad je príliš tvrdý, no väčšina z nich vyslovila veľkú spokojnosť s pripravenosťou tratí. Všetci sa tešia z vynikajúceho počasia a z toho, že majú k dispozícii výborne pripravený tréningový kopec. V Jasnej nezvykne byť začiatkom marca takto krásne, dúfam, že to vydrží," zaželala si športová riaditeľka podujatia Jana Palovičová.



Podľa slov Mateja Gemzu by Vlhová mala v stredu trénovať slalom a možno absolvuje aj niekoľko jázd v obrovskom slalome. "Nálada v tíme Petry Vlhovej je výborná. Dnes som si pozrel v akcii Slovinky a ich 'obrákové' jazdy mali veľmi dobrú úroveň," povedal Vlhovej asistent trénera.



Prípravu tratí v Jasnej má na starosti Michal Mrázik, ktorý je v pravidelnom kontakte s Vlhovej tímom: "Tréningový kopec je perfektne pripravený a stretol sa s veľmi pozitívnou odozvou u pretekárok, ktoré na ňom v utorok trénovali. Súťažný kopec je po preparácii, necháme mu ešte jeden-dva dni. Všetko zatiaľ klape, čo je pozitívny signál."



Najviac, 14 pretekárok, pricestuje do Jasnej z Talianska, Švajčiarky priletia do Popradu a priamo do dejiska sa v stredu alebo vo štvrtok helikoptérou prepraví Američanka Mikaela Shiffrinová. Vlhová môže cez víkend získať v obrovskom slalome a slalome maximálne 200 bodov, v celkovom poradí SP zaostáva za vedúcou Švajčiarkou Larou-Gutovou Behramiovou o 187 bodov.