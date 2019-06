V kabíne Trenčína obrovský výdych, Popradčania neskrývali sklamanie

Tréner Ivan Galád prebral mužstvo v náročnej situácii, ale napokon cieľ zachrániť ho splnil. Vyšli mu striedania, dvaja žolíci sa zaskveli gólmi.

Žilina 1. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa zachránili vo Fortuna lige. V sobotňajšej odvete baráže v Žiline zvíťazili nad FK Poprad 4:1 a dokázali tak zmazať manko 0:2 z utorňajšieho prvého súboja. Dvojnásobný slovenský majster z Trenčína je súčasťou najvyššej súťaže od sezóny 2011/2012. Poprad nevyužil šancu na historický postup medzi slovenskú elitu.



"Modro-bieli" boli pritom k účasti vo FL veľmi blízko. V prvom zápase doma neinkasovali, dali dva góly a mali tromfy v rukách. Obaja tréneri, popradský Marek Petruš, resp. trenčiansky Ivan Galád, však ešte pred odvetou avizovali, že nič nie je zďaleka rozhodnuté. Trenčín na umelej tráve pod Dubňom viedol 2:0, no na gól Martina Šuleka už o dve minúty odpovedal Lukáš Horváth a AS stál pred úlohou streliť ešte dva góly a neinkasovať. Mal viac z hry, dostával sa do šancí a v záverečnej štvrťhodine to dokázal. Najprv strelou z diaľky v 78. minúte prekvapil brankára hostí striedajúci Chorvát Ante Roguljič, ktorý bol na ihrisku čosi vyše 10 minút. A gól znamenajúci záchranu Trenčanov strelil ďalší striedajúci hráč Milan Corryn z Belgicka, ktorý dosiahol v páde o ďalšie tri minúty.



Tréner Popradu Marek Petruš neskrýval po súboji sklamanie: "Ťažko sa mi hľadajú po takomto výsledku slová. V prvom polčase sme dali vytúžený gól, ktorý nás posúval ďalej. Boli sme v hre o postup, ale o zápase rozhodol tretí inkasovaný gól. Trenčín, hoci mal dominanciu a bol lepší na lopte, už začínal byť nervózny. Prišla však ďalekonosná strela, ktorá skončila v našej sieti a hneď na to štvrtý gól, ktorý s tímom otriasol. Mali sme v závere ešte dve sľubné situácie, bohužiaľ, Acosta sa zachoval sebecky a neprihral spoluhráčovi do prázdnej brány. Gratulujem trénerovi súpera k záchrane v súťaži. Musíme dať hlavy hore, zažili sme úspešnú sezónu a opäť sme posunuli Poprad niekde vyššie vo futbale. Bohužiaľ, na Fortuna ligu to nestačilo."



Aj stredopoliar FK Štefan Zošák potvrdil veľké sklamanie: "Začali sme ustráchane a dostali sme dva góly. Potom sme sa spamätali a dali gól. Trenčín sme potom veľa nepúšťali, až prišiel ten záver. Hoci sme na konci mali dve príležitosti, nedali sme. Sme sklamaní. Treba sa na to pozrieť v celku, momentálne ale prevláda sklamanie. Bude to dlhšie mrzieť, prvý zápas sme mali výborný a v druhom sme tak 80 minút boli na tom tiež dobre."



V tábore Trenčanov zavládla obrovská úľava. "Veľké vydýchnutie. Posledné dni boli strašne náročné. Klobúk dole, ako sme sa posledných 20 minút zomkli. Veľa ľudí nám po zápase v Poprade už neverilo. Ale tréner nás výborne pripravil štvrtkovým videom, ktoré tu nebudem rozoberať. Zomkli sme sa a zvládli sme to. Išli sme šťastiu oproti a vyšlo to. Posledné dni a týždne boli nervózne, málo spánku, som rád, že to dopadlo tak ako to dopadlo," vyznal sa skúsený obranca Peter Kleščík.



Tréner Ivan Galád prebral mužstvo v náročnej situácii, ale napokon cieľ zachrániť ho splnil. Vyšli mu striedania, dvaja "žolíci" sa zaskveli gólmi. "Chcel by som, aby naša záchrana v najvyššej súťaži patrila všetkým ľuďom, ktorí robia v klube, všetkým Trenčanom. V prvom rade však hráčom a realizačnému tímu, a ak som k tomu prispel svojou troškou, tak sa teším. Verím, že v Trenčíne budú v najbližších dňoch mesiacoch a rokoch iba krásne futbalové dni," povedal.