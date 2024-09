V kádri futbalovej 21-ky prišlo k zmene, Danka nahradil Sláviček

Šamorín 8. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odcestovala v nedeľu dopoludnia na Cyprus, kde si v utorok od 18.00 SELČ zmeria sily v prípravnom zápase s Bieloruskom. Ešte pred odletom na Afroditin ostrov musel realizačný tím spraviť v kádri jednu vynútenú zmenu na brankárskom poste. Zraneného Adama Danka nahradil Matúš Sláviček z AS Trenčín. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.



"Cez polčasovú prestávku zápasu s Maďarskom sa bezkontaktne zranil Adam Danko. Následne na druhý deň absolvoval vyšetrenia a po porade realizačného tímu s doktorom a fyzioterapeutmi sme sa zhodli, že ho uvoľníme do klubu, kde sa bude ďalej liečiť," priblížil dôvody zmeny v kádri tréner brankárov reprezentácie do 21 rokov Tomáš Čechovič. "Miesto neho sme sa rozhodli donominovať Matúša Slávička z Trenčína. Na Matúša padla voľba z toho dôvodu, že sme ho chceli vidieť. Chytal za AS Trenčín úvodné štyri kolá v Niké lige a v rámci trénerského štábu sme sa zhodli, že si za svoje výkony zaslúži šancu," doplnil Čechovič.



Náhradník Sláviček sa k tímu pripojil v priebehu soboty. Prvý náznak o tom, že možno bude dodatočne nominovaný do reprezentácie do 21 rokov, dostal vo štvrtok večer. "Ležal som už doma na gauči a pozeral futbal, keď mi volal tréner Čechovič s tým, že došlo k zraneniu brankára s tým, aby som bol pripravený, ak Adam Danko nebude môcť pokračovať," vysvetlil Sláviček.



Zaujímavosťou je, že Sláviček vo svojej doterajšej kariére neprešiel žiadnym reprezentačným družstvom. Pozvánka do dvadsaťjednotky je tak jeho vôbec prvou do národného tímu. "Znamená to pre mňa veľa. Reprezentovať svoju krajinu je pre futbalistu to najviac. Veľmi sa tejto pozvánke teším a som rád, že som tu," doplnil Sláviček v rozhovore pre futbalsfz.sk.