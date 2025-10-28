< sekcia Šport
V kádri SR na Karpatský pohár jedna zmena, Žernoviča nahradil Bako
Premiérovo je v slovenskom tíme aj naturalizovaný Ukrajinec Sergej Petryčenko.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - V kádri slovenskej reprezentácie hádzanárov na Karpatský pohár v rumunskom meste Baia Mare nastala na poslednú chvíľu jedna zmena. Brankára Mariána Žernoviča nahradil Christopher Bako z Nových Zámkov.
„Žerko neprišiel z rodinných dôvodov. Dohodli sme sa, že tento reprezentačný zraz vynechá, ale v januári s ním počítam,“ povedal k absencii momentálne najskúsenejšieho reprezentačného brankára hlavný tréner SR Fernando Gurich. Bako doplnil ďalšieho mladého brankára - Matúša Mitošinku z prešovského Tatrana. „Niektorí hráči ako Luky Urban či Marek Hniďák nám pre zranenia chýbajú, takže sa ponúkla šanca aj pre nováčikov, aby sme zistili, čo nám môžu ponúknuť. Tomáš Obulaný začal sezónu v Hlohovci veľmi dobre. Na strede absentujú momentálne Ľubo Ďuriš aj Tomi Smetánka, tak sme pozvali Mareka Jankoviča – takisto z Hlohovca,“ uviedol Gurich pre slovakhandball.sk.
Premiérovo je v slovenskom tíme aj naturalizovaný Ukrajinec Sergej Petryčenko. Tridsaťdvaročný pivot v minulosti obliekal dres Považskej Bystrice a momentálne hrá za poľský Zepter KPR Legionowo. „Približne pred dvomi rokmi nás oslovil s tým, že má eminentný záujem reprezentovať Slovensko. Samozrejme, bol to určitý proces a chcelo to veľa trpezlivosti s občianstvom. Veľakrát sme si volali a zaujímal sa o situáciu. Vidím, že je veľmi motivovaný. Verím, že nám v obrane môže veľmi pomôcť. V strede obrany máme problémy, keď nemôžeme počítať s Lukášom Urbanom a ešte stále ani so Šimonom Macháčom,“ pokračoval Gurich.
Slovákov na Karpatskom pohári postupne od piatka 31. októbra do nedele 2. novembra čakajú súboje s Gruzínskom, Ukrajinou a domácim Rumunskom. „Naším cieľom je pripraviť sa najlepšie ako vieme na marcovú kvalifikáciu. Vlani sme trpeli počtom zranení – na prvom zraze chýbalo 9 hráčov, na ďalšom 13 a potom 11. Potrebujeme preto rozšíriť počet hráčov, s ktorými budeme pracovať. Vysvetliť im systém a zapracovať tak, aby boli z pozície náhradníkov okamžite k dispozícii. Toto je dôvod, prečo tentokrát dostali pozvánku mladí a menej skúsení hráči ako Christopher Bako, Adam Dopjera, Marek Štefina, Vlado Ratkovský aj spomínaní Hlohovčania Obulaný s Jakovičom. Od piatka nás čakajú kvalitné zápasy v Rumunsku, v januári ideme opäť na turnaj do Španielska. Verím, že nám to pomôže a budeme na marec dobre pripravení,“ dodal Gurich.
Aktualizovaný káder hádzanárov Slovenska na Karpatský pohár:
Brankári: Christopher Bako (MHC ŠTART Nové Zámky), Matúš Mitošinka (Tatran Prešov)
Pivoti: Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR), Jakub Petržela (Sandefjord Handball/Nór.), Sergej Petryčenko (Zepter KPR Legionowo/Poľ.)
Spojky: Jakub Prokop, Marko Jurkovič (obaja BM Torrelavega/Špan.), Martin Potisk (Meškov Brest/Biel.), Jakub Kravčák (Tatran Prešov), Marek Štefina (MŠK Považská Bystrica), Tomáš Obulaný, Marek Jankovič (obaja HC Sporta Hlohovec), Vladimír Ratkovský (SKKP Handball Brno/ČR), Jakub Féder (Stralsunder HV/Nem.)
Krídelníci: Juraj Briatka (HK Bojnice), Erik Fenár, Damián Mitaľ (obaja Tatran Prešov), Adam Dopjera (BFKA Veszprém/Maď.)
Program turnaja o Karpatský pohár (Baia Mare/Rum.):
piatok 31. októbra
13.30 SLOVENSKO - Gruzínsko
16.30 Rumunsko - Ukrajina
sobota 1. novembra
13.30 Ukrajina - SLOVENSKO
16.30 Rumunsko - Gruzínsko
nedeľa 2. novembra
13.30 Gruzínsko - Ukrajina
16.30 Rumunsko - SLOVENSKO
