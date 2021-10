V kalendári F1 na budúci rok je rekordných 23 veľkých cien

Kalendár F1 v roku 2022:



20. marca: Bahrajn (Sakhir)



27. marca: Saudská Arábia (Džidda)



10. apríla: Austrália (Melbourne)



24. apríla: Taliansko (Imola)



8. mája: USA (Miami)



22. mája: Španielsko (Barcelona)



29. mája: Monako (Monte Carlo)



12. júna: Azerbajdžan (Baku)



19. júna: Kanada (Montreal)



3. júla: Veľká Británia (Silverstone)



10. júla: Rakúsko (Spielberg)



24. júla: Francúzsko (Le Castellet)



31. júla: Maďarsko (Budapešť)



28. augusta: Belgicko (Spa-Francorchamps)



4. septembra: Holandsko (Zandvoort)



11. septembra: Taliansko (Monza)



25. septembra: Rusko (Soči)



2. októbra: Singapur (Singapur)



9. októbra: Japonsko (Suzuka)



23. októbra: USA (Austin)



30. októbra: Mexiko (Mexico City)



13. novembra: Brazília (Sao Paulo)



20. novembra: SAE (Abú Zabí)



Paríž 15. októbra (TASR) - Šampionát formuly 1 má na budúci rok naplánovaných rekordných 23 veľkých cien. Seriál odštartuje 20. marca v Bahrajne a vyvrcholí tradične v Abú Zabí 20. novembra. Tretí rok za sebou absentuje v kalendári Veľa cena Číny, dôvodom je pretrvávajúca pandemická situácia.Podľa Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) sa Čína vráti ako dejisko pretekov do kalendára v čase, keď to situácia s pandémiou koronavírusu umožní. Namiesto Číny sa pôjde Veľká cena Emilia Romagna v apríli na okruhu v Imole. Novinkou v itinerári sú májové preteky v Miami na Floride, tamojší okruh však ešte musí prejsť homologizáciou. Okrem USA sa pôjdu dve veľké ceny aj v Taliansku.V prebiehajúcej sezóne F1 je na programe spolu 22 veľkých cien, rok predtým sa odjazdilo iba 17 podujatí. Po dvojročnej pandemickej pauze sa do kalendára vrátili preteky v Austrálii, Kanade, Singapure a Japonsku.