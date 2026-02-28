< sekcia Šport
V kanadských juniorkách bodovalo v noci na sobotu šesť Slovákov
V QMJHL rozhodol Andreas Straka o výhre Quebecu nad Cape Bretonom 4:0.
Autor TASR
Ottawa 28. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Pobežal si pripísal v noci na sobotu gól v zámorskej juniorskej OHL. Spolu so spoluhráčom a krajanom Alexom Mišiakom, ktorý mal asistenciu, pomohli Kingstonu k výhre nad Sault Ste. Marie (6:3). Do kanadského bodovania sa zapísal aj Adam Nemec s gólom a Ján Chovan, ktorý mal asistenciu. Ich Sudbury však prehralo s North Bay 3:6.
V QMJHL rozhodol Andreas Straka o výhre Quebecu nad Cape Bretonom 4:0. Útočník Tobias Tomík zasa vo WHL skóroval pri prehre Vancouveru, ktorý nestačil na Seattle 1:4.
