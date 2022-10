V Katare budú aj De Bruyneho deti: Nechcem, aby to zmeškali

Brusel 31. októbra (TASR) - Belgický futbalista Kevin de Bruyne bude mať na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta svoje deti. Hráč Manchestru City chce, aby videli MS (20.11.-18.12.), ktoré môžu byť jeho záverečné.



"Prídu na skupinovú fázu. Mám 31 rokov a neviem, čo sa stane do ďalšieho šampionátu a práve preto prídu. Je to výnimočné podujatie a nechcem, aby ho zmeškali," uviedol De Bruyne pre DPA.



Pre stredopoliara to budú tretie MS v kariére, v Riu sa s reprezentáciou prebojovali do štvrťfinále a pred štyrmi rokmi skončili v Soči na treťom mieste. V základnej F-skupine ich tentokrát preverí Kanada, Maroko a Chorvátsko.