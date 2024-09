V kategórii do 23 rokov na ME žien skončila cyklistka Jenčušová 16.

ME v cestnej cyklistike:



ženy do 23 rokov (Heusden-Zolder - Hasselt, 101,4 km):



1. Sofie Van Rooijenová 2:26:21 h, 2. Scarlett Sourenová (obe Hol.), 3. Eleonora Camilla Gasparriniová (Tal.), 4. Dorka Jordánová (Maď.), 5. Nora Tveitová (Nór.), 6. Lucia Ruiz Perezová (Šp.), ..., 16. Nora JENČUŠOVÁ (SR) rovnaký čas ako víťazka

Hasselt 13. septembra (TASR) - Holandská cyklistka Sofie van Rooijenová zvíťazila v pretekoch s hromadným štartom na ME žien do 23 rokov v Belgicku. Na 101,4 km rovinatej trati z Heusden-Zolderu do Hasseltu sa presadila v špurte, keď bola rýchlejšia ako krajanka Scarlett Sourenová. Tretia finišovala v rovnakom čase Talianka Eleonora Camilla Gasparriniová.Slovenská reprezentantka Nora Jenčušová sa umiestnila na 16. priečke. Jej krajanka Terézia Ciriaková spadla jedenásť kilometrov pred cieľom s ďalšími cyklistkami.