V kluboch francúzskej Ligue 1 rastie počet nakazených koronavírusom

Paríž 6. augusta (TASR) - V kluboch najvyššej francúzskej futbalovej súťaže sa zvýšil počet pozitívnych testov na nový koronavírus. Prírastky hlásia napríklad v Racingu Štrasburg, HSC Montpellier a vo štvrtok potvrdil prvý prípad aj AS Saint-Etienne, ktorý následne zrušil piatkový prípravný zápas s Herthou Berlín.



Ligue 1 bola jediná z veľkých európskych líg, ktorá sa rozhodla nedohrať sezónu 2019/20. Po zvýšenom počte nakazených sa špekuluje, že ohrozený by mohol byť aj začiatok tej nasledujúcej. Tá by mala odštartovať už 21. augusta duelom Marseille so Saint-Etienne.



Štrasburg v uplynulých dňoch potvrdil až deväť pozitívnych prípadov na COVID-19. Klub hral 28. júla prípravný duel s Montpellierom, ktorý teraz potvrdil pozitívny test u stredopoliara Florenta Molleta. Vedenie HSC obviňuje svojho súpera, že pred duelom netestoval svojich hráčov a preto sa nákaza rozšírila aj k nim. Oba kluby tak museli zrušiť ďalšie plánované zápasy a tak sa im výrazne skomplikovala príprava na nový ročník.



"Všetci naši hráči, zamestnanci a riaditelia sa podrobili dôkladným testom pred každým prípravným zápasom s rešpektom k súperom," uviedli predstavitelia Montpellieru v stanovisku, ktoré priniesla agentúra AFP.



Celkovo ide už o piaty prípad nákazy v HSC od začiatku pandémie, pričom Junior Sambia skončil v nemocnici, kde ho museli uviesť do kómy. Dvadsaťtriročný stredopoliar sa už z ochorenia zotavil.



Pozitívne testy na nový koronavírus hlásia aj ďalšie kluby. V Nantes sa nakazilo osem ľudí, z toho traja hráči, v Lille štyria futbalisti. Informovala agentúra AFP.