V Kluži napokon štyria Slováci, šancu dostanú v tímovej súťaži
Mladí Slováci, ktorí v lete obhájili na ME v Ostrave v družstvách bronz, pôvodne nemali na tomto vrcholnom podujatí štartovať.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Samuel Arpáš napokon nebude jediný Slovák na stolnotenisových majstrovstvách sveta mládeže v Kluži. Príležitosť dostanú aj ďalší traja jeho krajania - Samuel Palušek, Damián Flóro a Jakub Holubčík. V Rumunsku sa spoločne predstavia v súťaži juniorských tímov.
Mladí Slováci, ktorí v lete obhájili na ME v Ostrave v družstvách bronz, pôvodne nemali na tomto vrcholnom podujatí štartovať. Zverenci reprezentačného trénera Romana Grigela figurovali len pod čiarou ako tretí náhradníci, odhlášky viacerých tímov im však ponúkli šancu. Úsilie kompetentných logisticky zabezpečiť ich účasť nakoniec viedli k úspechu. Slovensko tak bude mať na mládežníckych MS prvýkrát zastúpenie aj v súťaži družstiev. Dianie na šampionáte sa pre výpravu SR začne už od úvodného hracieho dňa - v nedeľu. Informoval o tom Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) v tlačovej správe.
