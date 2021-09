V Kodani sa nepredstaví Vlček ani Gamsjägerová, Petrla verí v medailu

Slovenská nominácia na MS v Kodani:



Ženy – kajak 500m/1000m



K1 Mariana Petrušová



Muži – kajak 1000m



K1 Peter Gelle



K2 Peter Gelle – Ákos Gacsal



Muži – kanoe 1000m



C1 Matej Rusnák



C2 Eduard Strýček – Peter Kizek



Muži – kajak 500m



K2 Samuel Baláž – Denis Myšák



K4 Samuel Baláž – Denis Myšák – Csaba Zalka – Adam Botek



Muži – kanoe 1500m



C2 Eduard Strýček – Peter Kizek



Muži – kajak 5000m



K1 Marko Ujvári



Muži – kanoe 5000m



C1 Matej Rusnák

Kodaň 15. septembra (TASR) - Jedenásť slovenských rýchlostných kanoistov sa od štvrtka do nedele predstaví na MS v Kodani. Najväčším želiezkom v ohni bude v dánskej metropole štvorkajak na 500 m v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek, ktorý na ME v Poznani vybojoval striebro.Na OH 2020 v Tokiu nahradil Zalku v lodi skúsený Erik Vlček a prispel k zisku cenného bronzu.uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.Podľa jeho slov nebolo reprezentantov treba veľmi presviedčať, aby si predĺžili sezónu. "zdôraznil Petrla.Jedinou slovenskou kajakárkou vo výprave je talentovaná Mariana Petrušová, Lisu-Mariu Gamsjägerovú pripravili o účasť na MS problémy s chrbtom.dodal Petrla.