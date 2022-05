V Komárne pokračuje v pozícii hlavného trénera Jovanovič

Komárno 21. mája (TASR) - Basketbalistov BC Komárno povedie aj v nasledujúcom ročníku Niké Slovenskej basketbalovej ligy z pozície hlavného trénera 38-ročný Bosniak Zlatko Jovanovič. S vedením „diablov“ sa dohodol na pokračovaní spolupráce.



Jovanovič hneď vo svojej prvej sezóne v pozícii hlavného trénera a zároveň v premiérovej klubu v najvyššej súťaži doviedol tím k zisku bronzu. „Bolo ľahké rozhodnúť sa pre Zlatka po úspešnej sezóne. Je to ambiciózny tréner, podobne ako aj tento klub. Teším sa, že v budúcej sezóne budeme spolupracovať a som rád, že môžeme pokračovať v kontinuite,“ prezradil pre oficiálne facebookové konto predseda klubu Boban Tomič.



Úspechy bosniackeho kouča nezostali nepovšimnuté ani v zahraničí, len prednedávnom ho vymenovali za asistenta trénera pri reprezentačnom tíme Iránu. „Som šťastný, že budeme pokračovať. Teší ma v prvom rade výsledok, ktorý sme dosiahli v úvodnom roku Komárna v najvyššej súťaži. Ukázali sme, že sme konkurencieschopným tímom v tejto lige. Na Bobanovi Tomičovi bolo vidieť odhodlanie a nasadenie, ktoré som rovnako zdieľal aj ja. Dosť rýchlo sme sa dohodli. Čo sa týka pôsobenia pri reprezentácii Iránu, tak to nebude nejaký veľký problém. V Komárne som šťastný a preto tu pokračujem. Budem sa opakovať, ale ide o to, že sme dosiahli to, čo sme s hráčmi chceli dosiahnuť - pomôcť im zlepšiť sa. Takto budeme opäť skladať družstvo. Ciele je zostávajú rovnaké, reprezentovať Komárno v čo najlepšom svetle, ako tomu bolo v prvej sezóne. Mojim cieľom bude učiť sa od hráčov a rôznych situácií, tiež ako muž a tréner napredovať,“ uviedol k podpisu novej zmluvy pokračujúci tréner Komárna.