V Komete Brno už nepočítajú s obrancom Malecom

Brno 30. marca (TASR) - Český extraligový klub HC Kometa Brno už nepočíta so slovenským obrancom Tomášom Malecom. Majiteľ a hlavný tréner mužstva Libor Zábranský to uviedol v rozhovore pre iDnes.cz.



Tridsaťsedemročný Malec odohral v Komete Brno celkovo deväť sezón, počas ktorých získal dva majstrovské tituly. V najvyššej českej súťaži nastupoval aj za Třinec, Chomutov a Vítkovice. Jeho celkových 726 zápasov v českej extralige je najviac spomedzi slovenských hráčov.



V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 stihol odohrať 37 zápasov, v ktorých získal dva kanadské body za asistencie. "Rozlúčili sme sa s obrancami, ktorým sa skončila zmluva. Tomáš odviedol veľký kus práce, ale čas sa nedá zastaviť. Šancu dostanú mladí," uviedol Zábranský pre idnes.cz. Otázna je aj budúcnosť Mareka Čiliaka, ktorý nedávno hosťoval v Zlíne. "Brankársku situáciu musíme vyriešiť. Po športovej stránke si nemôžeme dovoliť, aby sa striedali Karel Vejmelka s Marekom Čiliakom. Nie je to pre nich komfortné. 'Čilo' hosťoval v Zlíne pre to, aby boli obaja vyťažení. Do budúcnosti počítame s jasnou jednotkou a istou dvojkou," povedal Zábranský.