V kórejskom Kangwon štartujú ZOH mládeže, v akcii 49 Slovákov

Nominácia SR na ZOH mládeže 2024 - Kangwon (19. januára – 1. februára 2024)



AKROBATICKÉ LYŽOVANIE



Dievčatá: Sofia Moricová



Chlapci: Hugo Rybár



Realizačný tím: Andrej Kolárik (tréner, vedúci tímu)



BEH NA LYŽIACH



Dievčatá: Tereza Bukasová, Emília Rendová



Chlapci: Jelisej Kuzmin, Michal Adamov



Realizačný tím: Ondrej Tuka (vedúci tímu, tréner), Daniel Kuzmin (tréner), Mateusz Szczotka (servis).



BIATLON



Dievčatá: Veronika Šteczová, Alžbeta Garguláková, Michaela Straková



Chlapci: Sebastián Belicaj, Markus Sklenárik, Michal Adamov



Realizačný tím: Branko Michalech (tréner a vedúci výpravy), Natália Otchenash (trénerka), Róbert Veljačik (servis)



KRASOKORČUĽOVANIE



Chlapci: Adam Hagara



Realizačný tím: Vladimír Dvojnikov (tréner)



ĽADOVÝ HOKEJ



Chlapci: Michal Plančár (Barani Banská Bystrica), Matej Bereš, Roderik Černák, Marko Požgay, Timur Trebula, Matej Stankoven (všetci Slovan Bratislava), Ivan Matta (Dukla Michalovce), Kristián Rezničák (HK Poprad), Dávid Dvořák, Juraj Jonas Ďurčo, Adam Goljer, Samuel Hrenák, Filip Kovalčík, Jakub Syrný (všetci Dukla Trenčín), Juraj Rausa (HKM Zvolen), Dominik Barčák, Alexej Kubát (obaja HC Olomouc), Kristián Macák (Vlci Žilina)



Realizačný tím: Lukáš Jurík (manažér), Roman Sýkora (tréner), Rastislav Paľov (asistent trénera), Rastislav Staňa (tréner brankárov), Štefan Eperješi (lekár), Michal Hrtús (masér)



RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE



Dievčatá: Michaela Ižarová, Lea Popovičová



Realizačný tím: Blanka Hympánová (trénerka)



SÁNKOVANIE



Dievčatá: Desana Špitzová, Viktória Praxová



Chlapci: Oliver Korbela, Viktor Varga, Bruno Mick



Realizačný tím: Ján Harniš (vedúci tímu, tréner), Peter Harniš (tréner), Marek Varga (servis)



SEVERSKÁ KOMBINÁCIA



Chlapci: Jakub Karkalík, Hektor Kapustík



Realizačný tím: Vladimír Frak (vedúci tímu, tréner), Adrián Kapustík (servis)



SKELETON



Chlapci: Peter Jedinák



Realizačný tím: Peter Jedinák st. (vedúci tímu, tréner)



SKOKY NA LYŽIACH



Dievčatá: Tamara Mesíková



Chlapci: Jakub Karkalík, Hektor Kapustík



Realizačný tím: Vladimír Frak (vedúci tímu, tréner), Adrián Kapustík (servis), Marián Mesík (asistent trénera)



SNOUBORDING



Dievčatá: Dorota Pitoňáková



Chlapci: Oliver Šebesta, Tadeáš Nedielka



Realizačný tím: Andrej Šebesta, Richard Skandera (tréneri)



ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE



Dievčatá: Vanesa Vulganová, Mia Chorogwická, Veronika Šrobová



Chlapci: Andrej Barnáš, Daniel Palič



Realizačný tím: Patrik Roth (hlavný tréner a vedúci tímu), Pavol Chovaňák, Willibald Zechner (tréneri)



VEDENIE VÝPRAVY



Boris Demeter (vedúci výpravy), Alexandra Miškovská (zástupkyňa vedúceho výpravy), Peter Pašuth (tlačový atašé), Stanislav Krško (sociálne siete), Andrej Galica (foto), Daniela Kňaze Doležalová (lekárka), Robert Caro (masér)





Pjongčang 18. januára (TASR) - Vo štvrtok sa v kórejskej provincii Kangwon začnú IV. zimné olympijské hry mládeže. Odštartujú otváracím ceremoniálom, ktorý sa uskutoční paralelne na rýchlokorčuliarskom ovále v Kangnungu a v športovej hale v Pjongčangu. Podujatie potrvá do 1. februára a predstaví sa na ňom aj 49 slovenských športovcov.V slovenskej nominácii nechýbajú strieborný medailista zo zimného EYOF 2023 Michal Adamov, talentovaný krasokorčuliar Adam Hagara, skokanka na lyžiach Tamara Mesíková či syn šesťnásobnej olympijskej medailistky Anastasie Kuzminovej Jelisej. Výpravu povedie Boris Demeter zo športového oddelenia Slovenského olympijského a športového výboru. Súťažiť sa bude na športoviskách, na ktorých sa v roku 2018 konali boje o medaily počas zimných olympijských hier. Centrá budú v Kangnungu a v Pjongčangu.Slovensko bude mať zastúpenie v ľadovom hokeji, biatlone, skeletone, sánkovaní, krasokorčuľovaní, šortreku, zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, severskej kombinácii, skokoch na lyžiach a v snoubordingu. Viacerí členovia slovenského tímu sa predstavili na Európskom olympijskom festivale mládeže 2023 v talianskom regióne Friuli Venezia Giulia. Na ZOH mládeže z výpravy ešte neštartoval nikto, pripomenul portál olympic.sk.ZOH mládeže 2024 budú prvé mimo Európu, chcú nadviazať na odkaz Pjongčangu 2018. Organizátori využívajú pre podujatie rovnaké športoviská, ktoré slúžili olympionikom pred šiestimi rokmi. V Olympijskom parku v Kangnungu či na športoviskách v horách v okolí Pjongčangu a Jongpjongu sa od OH 2018 prakticky nič nezmenilo.Areál pre biatlon a bežecké lyžovanie v Pjongčangu sa teší veľkej obľube v rodine Kuzminovcov. Anastasia Kuzminová v ňom v roku 2009 získala prvú medailu z majstrovstiev sveta, v roku 2018 zasa v ňom vybojovala tri olympijské medaily. Teraz zažije v tomto areáli debut jej syn Jelisej, ktorý sa predstaví v behu na lyžiach.Michal Adamov absolvuje v Pjongčangu nielen bežecké, ale aj biatlonové preteky. O svojom talente presvedčil vlani počas zimného EYOF v talianskom regióne Friuli Venezia Giulia, na ktorom si vybojoval v biatlone striebornú medailu. "Ak by bola možnosť, na ZOH mládeže by som sa pokúsil kvalifikovať aj v skialpinizme,“ povedal 18-ročný športovec pre olympic.sk.Dve športové disciplíny čakajú aj na Hektora Kapustíka a Jakuba Karkalíka, ktorí sa predstavia v skokoch na lyžiach a v severskej kombinácii. Bohaté skúsenosti zo skokanských mostíkov, vlaňajšieho EYOF i Európskych hier má skokanka na lyžiach Tamara Mesíková. Prvýkrát bude mať Slovensko pod piatimi kruhmi zásluhou Petra Jedináka zastúpenie v skeletone. Ľadovým korytom dráhy v Pjongčangu sa bude rútiť dole hlavou rýchlosťou 120 až 130 km/h:Krasokorčuliar Adam Hagara si miestenku na ZOH mládeže vybojoval vlani, odvtedy ešte výkonnostne povyrástol. V tejto sezóne skončil tretí vo finále prestížnej juniorskej Grand Prix a pred týždňom bol jedenásty na majstrovstvách Európy medzi mužmi. "“ povedal Hagara, ktorého sestra Alexandra štartovala na ZOH mládeže 2016 v Lillehammeri.V Kangwone 2024 sa bude súťažiť o celkovo 81 medailových kompletov v pätnástich odvetviach siedmich zimných športov. V programe je 32 disciplín pre chlapcov, 32 pre dievčatá a 17 súťaží miešaných družstiev. Premiéru budú mať miešané štafety v behu na lyžiach, severskej kombinácii, novinkou budú aj individuálne preteky v šortreku na 1500 m.