V Košiciach by malo vyrásť plavecké Národné olympijské centrum

Bratislava 19. apríla (TASR) - Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE) by malo vyrásť v Košiciach do januára 2025. Plány na rekonštrukciu krytej Mestskej krytej plavárne a obľúbeného kúpaliska Červená hviezda predstavili zástupcovia mesta Košice, Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) i Slovenskej plaveckej federácie (SPF) na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.Projekt má ambície presiahnuť hranice regiónu i štátu. Mal by byť dejiskom súťaží v plávaní, vodnom póle a synchronizovanom plávaní.uviedol prezident SOŠV Anton Siekel.ocenil Siekel predstaviteľov východoslovenského mesta.Kompetentní chcú začať s rekonštrukciou v júli tohto roka, podľa košického primátora Jaroslava Polačeka už je vydané stavebné povolenie a hotové projekty. Verí, že tento mesiac by mohlo byť dokončené aj verejné obstarávanie.povedal Polaček.Za myšlienkou vybudovania olympijského centra práve v Košiciach stál od začiatku aj prezident SPF Ivan Šulek." povedal Šulek.Predpokladaná hodnota rekonštrukcie je 17,5 milióna eur bez DPH a hlavným investorom bude mestský podnik Tepelné hospodárstvo. Ten prevádzkuje plaváreň aj kúpalisko od roku 2021. Výstavba by mala trvať 18 mesiacov a počíta aj so skvalitnením podmienok pre rekreačných plavcov. Súčasná plaváreň zavrie svoje brány 30. júna.