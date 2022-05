V Košiciach pokračujú Chovan, Riečický či Slovák, skončila štvorica

Košice 20. mája (TASR) - V kádri hokejistov HC Košice pre sezónu 2022/2023 nefigurujú obrancovia Jakub Cibák a Colton Saucerman a útočníci Adam Lapšanský a Michal Mrázik. Športový manažér "oceliarov" Gabriel Spilar na klubovej stránke informoval o pokračovaní spolupráce s 13 hráčmi z minulosezónneho kádra.



Klub v piatok informoval aj o pokračovaní spolupráce s trénermi Danom Cemanom a Timom Saarikoskim, ku ktorým pribudol Tomáš Kochan, ktorý pôsobil pri juniorskom tíme. Na brankárskom poste pokračujú Andrej Košarišťan a Dominik Riečický. "Som presvedčený, že to bude dobrá dvojka. Zároveň nám to uvoľní jedno miesto pre zahraničného hráča. Máme naozaj výbornú brankársku dvojicu, jednu z najlepších v lige," uviedol Spilar.



Spomedzi obrancov zostali Eduard Šedivý, Ladislav Romančík, Radek Deyl a Miroslav Novota, o ktorom sa Spilar vyjadril, že by "mal by dostať viac šancí a veríme, že popri skúsenom obrancovi porastie".



V kádri pokračuje aj útočník a kapitán Michal Chovan, pre ktorého to bude štvrtá sezóna v košickom drese. Vedenie klubu sa na spolupráci dohodlo aj s Marekom Bartánusom, Marekom Slovákom, Patrikom Rogoňom, Matúšom Havrilom, Oliverom Jokeľom a Jurajom Milým. Do prípravy A-mužstva sa zapoja aj traja najproduktívnejší juniori z kádra, ktorý v ročníku 2021/2022 vybojoval titul v súťaži hráčov do 20 rokov - Oleksandr Plochotnik, Lukáš Vaculík a Andrej Kiss.



Košický dres nebudú s určitosťou obliekať Cibák, Saucerman, Mrázik a Lapšanský: "Odchádzajúcim chlapcom ďakujem za odvedenú prácu a prajem im veľa úspechov v ďalších pôsobiskách. S ostatnými hráčmi sme stále v komunikácii a uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie," poznamenal Spilar narážajúc na otázne zotrvanie legionárov Allana McPhersona, Luca Snuggeruda, Denisa Paršina, Vadima Pereskokova, Briana Ihnačáka či Pavla Klhůfka.