V Košickom kraji vznikla Krajská hokejová akadémia

Košice 19. decembra (TASR) - V Košickom kraji vznikne v poradí druhá hokejová akadémia. Podpisom Dohody o vzájomnej spolupráci jej vznik symbolicky posvätili Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), Košický samosprávny kraj (KSK) a klub HC Košice. V rámci spolupráce má vzniknúť nová hokejová hala, na ktorú už kraj vyčlenil 2,7 milióna eur, finančný príspevok prisľúbil aj SZĽH.







Úlohou Košickej hokejovej akadémie bude nielen kvalitná príprava mladých hokejistov, ale aj poskytnutie kvalitného vzdelania. Jej sídlom bude Stredná športová škola v Košiciach a súčasťou bude aj nová hokejová hala, ktorá by mala byť postavená do dvoch rokov. "Hokejová akadémia prináša nový prístup v oblasti prípravy mladých talentov a zároveň aj kvalitné vzdelanie pre prípad, že by sa rozhodli pokračovať v štúdiu. Veríme, že týmto projektom začneme novú etapu starostlivosti o hokejovú mládež v našom kraji," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Pre SZĽH pôjde už o druhý projekt tohto typu, prvá akadémia v nedávnej minulosti vznikla v Trenčianskom kraji. "Postupne plánujeme zaplniť štyri ročníky. Dôležitou súčasťou bude aj vlastná hala, ktorá bude súčasťou akadémie. Týmto projektom chceme prepojiť kvalitnú športovú prípravu s kvalitným vzdelaním. Akadémiu určite podporíme aj finančne, v tejto chvíli však ešte nevieme konkretizovať čiastku, keďže ešte prebieha mnoho súvisiacich procesov. Teší ma, že je veľká vôľa zo strany KSK a HC Košice, ktorý má ambíciu zastrešiť Hokejovú akadémiu," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.







Trenčiansky a Košický kraj nemusia byť jediné, ktoré budú mať hokejovú akadémiu. "Máme podpísané memorandá s niektorými ďalšími krajmi a konajú sa viaceré aktivity s tým spojené. Pracovať na takýchto akadémiách je jedna z našich úloh do budúcnosti. Myslím si, že ak sa tieto akadémie rozbehnú, tak z nich bude profitovať nielen slovenský hokej. Nie všetci budú môcť byť profesionálni hokejisti, takže tí, ktorým sa to nepodarí, akadémia zabezpečí kvalitné vzdelanie," uviedol Šatan.



Pre HC Košice je vznik hokejovej akadémie ďalšou z aktivít, ktorými sa chce rozvíjať a priblížiť verejnosti. "Hrať hokej do určitého veku a potom začínať akoby odznova je veľmi náročné. Aj v tomto môže akadémia veľmi pomôcť. Bude sa týkať hráčov v stredoškolskom veku. Dôležitá bude športová časť, tá je však zatiaľ v príprave a jej detaily budú témou blízkej budúcnosti. Vieme však, že tam chceme mať kvalitných trénerov aj špičkovú starostlivosť o hráčov," prezradil výkonný riaditeľ HC Košice Norbert Koch.