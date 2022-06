V kvalifikácii extrémneho slalomu v Tacene budú obe slovenské lode

Ľubľana 25. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Stanovský postúpil v sobotu do kvalifikácie extrémneho slalomu na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene. Slovensko bude v nedeľu v tejto disciplíne reprezentovať aj Michaela Haššová.



Stanovský obsadil v rozjazde 28. miesto časom 67,71 sekundy a zabojuje o postup do štvrťfinále. Jeho krajanka obsadila devätnástu priečku - stačil jej na to výkon 76,52 sekundy.