V predkvalifikácii MS prehrali Slováci so Severným Macedónskom

SLOVENSKO - Severné Macedónsko 47:69 (24:35)



zostava a body Slovenska: Brodziansky 11, Ihring 10, Krajčovič 9, Abrhám 6, Fusek 4 (Malovec a Rožánek po 3, Körner 1, Hronský, Majerčák, Mokráň a Petráš 0) - najviac bodov Severné Macedónsko: Trajkovski 16, Mekikj a Wiley po 12. TH: 23/14 - 12/7, fauly: 17 - 22, trojky: 5 - 10, štvrtiny: 10:22, 14:13, 18:11, 5:23, rozhodovali: Calatrava (Šp.), Sahin (Tal.), Proc (Poľ.)

pondelok 16. augusta o 19.00 h: Švajčiarsko - Severné Macedónsko



utorok 17. augusta o 19.00 h: SLOVENSKO - Švajčiarsko



streda 18. augusta o 19.00 h: Severné Macedónsko - SLOVENSKO

Skopje 14. augusta (TASR) - V druhom zápase F-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 prehrali basketbalisti Slovenska so Severným Macedónskom 47:69. Dianie v „bubline“ pokračuje v pondelok 16. augusta o 19.00 h duelom Severného Macedónska so Švajčiarskom.Druhé stretnutie Slovákov v F-skupine predkvalifikácie MS 2023 malo takmer identický scenár, ako to piatkové. Slovenský výber nezachytil úvod do zápasu, Severní Macedónci odskočili hneď 11 bodmi v rade. Slovenskí basketbalisti sa v útoku trápili, v defenzíve nevedeli zastaviť súpera a prvú štvrtinu prehrali hladko 10:22. Druhá 10-minútovka tiež nezačala ideálne, Macedónci zaznamenali 5 bodov v rade. Slovákom pomohol oddychový čas a úprava taktických plánov, podarilo sa im zastaviť navyšovanie manka. Zlepšený herný prejav sa odzrkadlil na polčasovom skóre, na tabuli svietil stav 24:35.Zverenci trénera Olega Meleščenka pokračovali v zlepšenom výkone, manko sa im podarilo stiahnuť na jednociferný rozdiel. Dobrú robotu odvádzalo najmä duo Brodziansky a Ihring, za stavu 40:44 donútili domáci tím k oddychovému času. Pred poslednou časťou žila nádej na obrat a víťazstvo, Slovensko prehrávalo tesne 42:46. Lenže záverečná štvrtina bola ako zo zlého sna, s bodovým úsekom 0:20 počas 7 minút. Severné Macedónsko zaznamenalo prvý úspech v F-skupine.