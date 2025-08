V kvalifikácii na VC Maďarska najrýchlejší Leclerc

kvalifikácia na VC Maďarska:



1. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 1:15,372 min, 2. Oscar Piastri +0,026 s, 3. Lando Norris (V. Brit/McLaren/+0,041), 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,053, 5. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,109, 6. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +0,126; 7. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +0,353, 8. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,356, 9. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +0,449, 10. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +0,543;

Budapešť 2. augusta (TASR) - Monacký pretekár Charles Leclerc na Ferrari získal pole position na VC Maďarska majstrovstiev sveta formuly 1. V prvom rade s ním bude stáť vedúci pretekár celkového poradia Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu, ktorý bol v kvalifikácii o pozíciu vyššie ako jeho britský tímový kolega Lando Norris.Ferrari malo vo všeobecnosti náročnú kvalifikáciu, keď v závere prvej časti poslali Leclerca a Lewisa Hamiltona na trať neskoro a obaja jazdci sa na nejaký čas ocitli v eliminačnej zóne. Presvedčivý nebol ani výkon v Q2, ktorú poznačil mierny dážď, pričom Hamiltonovi, ktorého monopost sa zdal nedotáčavý, sa ani nepodarilo postúpiť do záverečnej časti.Boj o pole position sa očakával po úvodných pokusoch v Q3 medzi Piastrim a Norrisom, ani jednému však nevyšla rozhodujúca jazda ideálne a najlepšie kolo poskladal Leclerc. Obzvlášť kvalitný bol v najtechnickejšom prostrednom sektore, kde predviedol najlepší čas zo všetkých. Piastri zaostal za Leclercom o 26 tisícin sekundy a Norris o ďalších pätnásť.„V dnešnej F1 už ničomu nerozumiem. Celá kvalifikácia bola extrémne náročná, bolo nárorčné sa dostať vôbec do Q2. Vedel som, že musím mať čisté kolo, ak chcem byť v prvej trojke, pole position som však vôbec nečakal,“ povedal Leclerc v rozhovore po kvalifikácii. V nedeľných pretekoch na krátkom a kľukatom Hungaroringu považuje za kľúčovú prvú zákrutu po štarte. Preňho i pre tím ide o premiérovú pole position od septembrovej VC Azerbajdžanu.Sobotná kvalifikácia bola mimoriadne vyrovnaná – prvý štyria jazdci sa zmestili do 53 tisícin sekundy. Norrisa doplní v druhom rade Brit George Russell na Mercedese za ktorým budú Aston Martiny v poradí Fernando Alonso a Lance Stroll. Pre britský tím ide o kvalitný výsledok ako aj pre siedmeho Brazílčana Gabriela Bortoleta na Sauberi. Ten dosiahol kariérne kvalifikačné maximum a zdolal aj ôsmeho úradujúceho majstra sveta Maxa Verstappen na Red Bulle (+0,356).K prekvapivým vypadnutiam prišlo v Q2, keď okrem Hamiltona nepostúpil ani Kimi Antonelli na Mercedese. Pôvodne bol jedenásty, jeho najlepší čas však vedenie pretekov zmazalo pre prekročenie traťových limitov a vyštartuje tak z 15. pozície. Už v prvej časti kvalifikácie vypadol Japonec Juki Cunoda, ktorý sa tak naďalej v Red Bulle trápi a z posledného miesta odštartuje Alexander Albon z Williamsu – Thajčan sa pritom v tejto sezóne dostal vo farbách tradičného tímu niekoľkokrát do Q3.