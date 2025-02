V Lake Placid zvíťazil na veľkom mostíku Forfang

výsledky:



1. Johann André Forfang (Nór.) 259,5 b. (130,5 m+121,0 m), 2. Jan Hörl (Rak.) 256,6 (125,5+122,5), 3. Daniel Tschofenig (Rak.) 255,0 (122,5+125,0), 4. Marius Lindvik (Nór.) 254,3 (120,0+130,0), 5. Gregor Deschwanden (Švaj.) 252,4 (124,0+125,5), 6. Maximilian Ortner (Rak.) 252,0 (124,5+119,5), 7. Anze Lanisek (Slovin.) 249,9 (116,5+129,0), 8. Ren Nikaido (Jap.) 246,8 (125,5+123,0), 9. Stefan Kraft (Rak.) 243,2 (118,5+122,0), 10. Lovro Kos (Slovin.) 241,8 (126,0+117,0).



celkové poradie SP (po 20 z 29 súťaží):



1. Tschofenig (Rak.) 1406 b., 2. Hörl (Rak.) 1223 b., 3. Kraft (Rak.) 924, 4. Pius Paschke (Nem.) 875, 5. Forfang 827, 6. Gregor Deschwanden (Švajč.) 820

Lake Placid 8. februára (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Johan Andre Forfang sa stal víťazom podujatia Svetového pohára na veľkom mostíku v americkom Lake Placid. Podarilo sa mu to so ziskom 259,5 bodov. S mankom 2,9 bodu za ním zaostal Rakúšan Jan Hörl a jeho krajan Daniel Tschofenig stratil na víťaza 4,5 boda.Z uplynulých piatich súťaží sa Forfang v štyroch umiestnil na druhej priečke, v USA si pripísal svoj prvý triumf v tejto sezóne. Tschofenig sa so ziskom 1406 bodov udržal na čele celkového poradia s náskokom 183 bodov na Hörla.