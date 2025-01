V Les Rousses triumfovali Švédi Poromaa a Karlssonová

Svetový pohár vo francúzskom Les Rousses - 20 km klasicky s hromadným štartom:



muži: 1. William Poromaa (Švéd.) 51:43,1 min, 2. Iivo Niskanen (Fín.) +0,9 s, 3. Simen Hegstad Krüger +5,0, 4. Erik Valnes (obaja Nór.) +10,8, 5. Hugo Lapalus (Fr.) +12,4, 6. Mika Vermeulen (Rak.) +12,7, 7. Friedrich Moch (Nem.) +14,4, 8. Jonas Baumann (Švajč.) +16,0, 9. Iver Tildheim Andersen (Nór.) +17,4, 10. Ireneu Esteve Altmiras (And.) +25,8







Celkové poradie v SP (po 18 z 30 disciplín): 1. Johannes Kläbo (Nór.) 1217 b., 2. Edvin Anger (Švéd.) 877, 3. Valnes 873, 4. Harald Amundsen (Nór.) 836, 5. Lapalus 805, 6. Krüger 787







Poradie SP v dlhých behoch (po 12 z 19 pretekov): 1. Krüger 783 b, 2. Lapalus 632, 3. Amundsen 628







ženy: 1. Frida Karlssonová 55:29,1 min, 2. Ebba Anderssonová (obe Švéd.) +1:29,9 min, 3. Teresa Stadloberová (Rak.) +1:41,3, 4. Astrid Öyre Slindová (Nór.) +2:07,4, 5. Katharina Hennigová (Nem.) +2:21,0, 6. Kerttu Niskanenová (Fín.) +2:21,6, 7. Victoria Carlová +2:54,6, 8. Pia Finková (obe Nem.) +2:57,4, 9. Jonna Sundlingová +3:25,3, 10. Emma Ribomová (obe Švéd.) +3:25,5







Celkové poradie v SP (po 18 z 30 disciplín): 1. Jessica Digginsová (USA) 1300 b., 2. Carlová 1074, 3. Therese Johaugová (Nór.) 1065, 4. Slindová 1043, 5. Niskanenová 929, 6. Heidi Wengová (Nór.) 859







Poradie SP v dlhých behoch (po 12 z 19 pretekov): 1. Slindová 842 b., 2. Digginsová (USA) 755, 3. Johaugová 751









Les Rousses 19. januára (TASR) - Švédski bežci na lyžiach William Poromaa a Frida Karlssonová triumfovali v nedeľných pretekoch Svetového pohára na 20 km klasicky s hromadným štartom vo francúzskom Les Rousses. Poromaa si pripísal premiérové prvenstvo v najprestížnejšom seriáli, Karlssonová preteky ovládla a do cieľa prišla s náskokom 1,5 minúty pred súperkami.Poromaa v špurte vedúcej trojice zdolal o deväť stotín sekundy druhého Fína Iiva Niskanena a o 5 sekúnd tretieho Nóra Simena Krügera. Na náročnej trati a na pomalom, roztápajúcom sa snehu, roztrhol vedúcu skupinu Niskanen útokom štyri kilometre pred cieľom. Poromaa sa Fína udržal, sám zaútočil v stúpaní kilometer pred cieľom a udržal sa na čele aj v cieľovej rovinke. Muž v červenom drese pre najlepšieho vytrvalca sezóny Krüger zachytil oba útoky, no v špurte už nestíhal.Dvadsaťštyriročný Švéd sa dočkal víťazstva, keď predtým mal na konte päť pódiových umiestnení bez triumfu.tešil sa po pretekoch podľa FIS.com.Líder celkového poradia Svetového pohára Nór Johannes Kläbo neštartoval, rovnako ako obhajca veľkého krištáľového glóbusu Harald Amundsen, ktorý pre chorobu odstúpil z Tour de Ski.Karlssonová mala v cieli priepastný náskok 1:29,9 minúty pred druhou krajankou Ebbou Anderssonovou a 1:41,3 min pred treťou Rakúšankou Teresou Stadloberovou. Využila neprítomnosť dvoch najlepších vytrvalkýň sezóny na štarte. Víťazka Tour de Ski Nórka Therese Johaugová do Francúzka neprišla a Američanka Jessica Digginsová po piatkovom triumfe na 10 km voľne s intervalovým štartom a upevnení si prvej priečky v celkovej klasifikácii Svetového pohára pre problémy s chodidlom tiež nenastúpila.Dvadsaťpäťročná Švédka mala dobrý vstup do sezóny, hneď úvodné preteky na 10 km klasicky intervalovo vo fínskej Ruke vyhrala, no potom začala mať problémy s nohou a musela vynechať Tour de Ski. Do bojov o veľký krištáľový glóbus už v tejto sezóne nezasiahne, no pred nadchádzajúcimi MS v Trondheime demonštrovala návrat do formy. V Les Rousses udávala tón pretekov, po polovici trate sa jej držala už iba Anderssonová, aby na 12 km zostala osamotená.tešila sa v cieli Karlssonová.Na 4. priečke prišla do cieľa Nórka Astrid Öyre Slindová (+2:07,4) a toto umiestnenie jej stačilo, aby sa posunula do čela poradia dlhých behov. Celkovo vedie Digginsová o 226 bodov už pred Nemkou Victoriou Karlovou, ktorá v nedeľu dobehla siedma (+2:54,6). Slovenskí reprezentanti na štarte neboli.