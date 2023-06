V Liberci bude bojovať o titul až 5 kategórii, Slováci chcú uspieť

Bratislava 25. júna (TASR) - Hokejbalový šampionát juniorov sa po prvý raz v histórii uskutoční až v piatich kategóriách. Slovenské reprezentácie na ňom budú mať zastúpenie vo všetkých, v akcii budú výbery do 16, 18, 20 a 23 rokov a juniorky do 21 rokov. MS v Liberci odštartujú 28. júna a potrvajú do 6. júla.



Juniorský šampionát rozdelili organizátori na dve časti. Najskôr budú o tituly od 28. júna do 2. júla bojovať národné tímy do 16, 20 a 23 rokov, výbery 18-ročných spolu s juniorkami do 21 rokov od 3. do 6. júla. Medzinárodná hokejbalová federácia (ISBHF) rozhodla o pridaní kategórií U23 mužov a U21 žien, aby umožnila hokejbalistkám a hokejbalistom odohrať regulárny svetový šampionát, o ktorý prišli v roku 2020 pre pandémiu koronavírusu. "V každej kategórii máme medailové ambície. Kvalita juniorov však za uplynulé roky nesmierne narástla a dopredu sa derú aj krajiny ako Veľká Británia, či Švajčiarsko, ktoré zaznamenali veľký progres. Chceme uspieť, túžime po titule v niektorej z kategórií, no bude to ťažké. Okrem nás si brúsia zuby na zlato Kanaďania, USA i domáce české výbery," uviedol pre TASR generálny manažér slovenských reprezentácií Jaroslav Mihal.



V rámci MS odohrá dva prípravné zápasy proti českým rovesníkom aj výber Slovenska do 14 rokov.