V lige amerického futbalu NFL zaznamenali rekordný počet pozitívnych

Los Angeles 14. decembra (TASR) - V zámorskej lige amerického futbalu NFL odhalili v pondelok 37 pozitívnych prípadov koronavírusu. Je to najvyšší počet od začiatku pandémie. U člena Washington Football Team sa objavil aj prvý prípad nákazy variantom omikron v lige. Zamestnanec tohto klubu nebol v kontakte s hráčmi, trénermi ani personálom, ktorý sa stretáva s mužstvom.



NFL v dôsledku rastu pozitívnych prípadov vyžaduje do 27. decembra od plne zaočkovaných ďalšiu dávku vakcíny. Osoby, ktorým do tohto dátumu neuplynie minimálny čas od posledného očkovania, sú povinné absolvovať tretiu (alebo druhú) dávku do 14 dní po jeho uplynutí.



Zaočkovanosť v lige pritom k 17. novembru dosahovala 94 percent medzi hráčmi a takmer 100 percent u zvyšných členov tímov. Podľa pravidiel NFL musia nezaočkovaní absolvovať desaťdňovú karanténu v prípade pozitívneho testu, do kádra sa môžu vrátiť, až keď budú asymptomatickí. Od zaočkovaných sa vyžadujú dva negatívne PCR testy v priebehu 24 hodín a 48-hodinová asymptomatickosť.



Minulý mesiac vedenie ligy nariadilo týždenné povinné nosenie rúšok v interiéri bez ohľadu na zaočkovanosť a po Dni vďakyvzdania aj dvojkolové testovanie. Následne sprísnilo opatrenia na základe zhoršujúcej sa situácie v krajine. Informácie priniesla agentúra AFP.