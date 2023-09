V Lige majstrov zdolali Pardubice Ingolstadt

Tappara Tampere - Skelleftea AIK 3:5 (2:2, 0:3, 0:0)



Góly: 12. Camper, 19. Somppi, 57. Halloran - 2. Dzierkals, 5. Hugg, 27. Robertsson, 33. Lindström, 39. Sandin-Peklikka

HC Dynamo Pardubice - ERC Ingolstadt 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)



Góly: 3. Rákos, 9. Cienciala, 14. Říčka (ČEREŠŇÁK), 17. Sedlák (BUČKO, ČEREŠŇÁK), 28. Cienciala, 33. Urban

Bratislava 9. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Pardubíc nad Ingolstadtom 6:1 v sobotňajšom zápase 4. kola Ligy majstrov. Jeho krajan Martin Bučko si pripísal jednu gólovú prihrávku. Pre Pardubice to bolo tretie víťazstvo za sebou, po ktorom zvýšili šancu na postup do play off. Ingolstadt prehral prvýkrát po troch víťazstvách.Hráči švédskeho tímu Skelleftea AIK zvíťazili na ľade Tappary Tampere 5:3. Pre fínsky tím to bola v štvrtom zápase LM prvá prehra.V základnej časti Ligy majstrov sa prestaví 24 tímov, z ktorých 16 najlepších postúpi do play off. Slovenský majster HC Košice je po troch odohratých zápasoch bez bodu. Nasledujúci zápas odohrá v nedeľu 10. septembra na ľade švajčiarskeho Rapperswilu.