V lige NFL pribudlo za dva týždne 156 prípadov koronavírusu

New York 3. decembra (TASR) - Počas dvoch týždňov pribudlo v zámorskej súťaži amerického futbalu NFL 156 prípadov nového koronavírusu. Je to najviac v porovnateľnom období, odkedy sa 1. augusta začalo pravidelné testovanie na ochorenie COVID-19. Od 15. do 28. novembra malo pozitívne testy 61 hráčov a 95 ďalších členov klubov. Výrazné problémy prežívajú najmä v Baltimore, kde sa nakazilo minimálne osemnásť hráčov vrátane rozohrávača Lamara Jacksona. Informovala o tom agentúra DPA.