V Lillehammeri vyhral v nedeľu Kobajaši, Kapustíka diskvalifikovali
Autor TASR,aktualizované
Lillehammer 23. novembra (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši vyhral nedeľné podujatie Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. Za skoky dlhé 138 a 139,5 metra dostal celkovú známku 290,5 bodu a pripísal si 36. triumf v prestížnom seriáli. Dostal sa aj na čelo celkového hodnotenia SP. Slovenského reprezentanta Hektora Kapustíka diskvalifikovali.
Za Kobajašim zaostal Domen Prevc zo Slovinska na druhom mieste o 3,2 bodu, tretí skončil Nemec Felix Hoffmann (+4,3). V sobotu dominovali na veľkom mostíku v nórskom stredisku Rakúšania, keď kompletne obsadili pódium, v nedeľu z nich skončil najvyššie Stefan Kraft na piatej pozícii. Víťaz z predošlého dňa Daniel Tschofenig bol siedmy.
Kapustíka diskvalifikovali už v kvalifikácii na nedeľnú súťaž, keďže jeho obuv nespĺňala požadované parametre. Skočil však iba 113 metrov a preto by sa ani tak do hlavnej súťaže nedostal. V sobotu sa mu to v prvých pretekoch novej sezóny podarilo a obsadil konečné 50. miesto.
SP v skokoch na lyžiach v Lillehammeri - nedeľa
muži - individuálna súťaž: 1. Rjoju Kobajaši (Jap.) 290,5 b. (138,0 m/139,5 m), 2. Domen Prevc (Slov.) 287,3 (140,0/139,0), 3. Felix Hoffmann (Nem.) 286,2 (139,0/138,0), 4. Philipp Raimund (Nem.) 285,4 (134,5/137,5), 5. Stefan Kraft (Rak.) 282,7 (135,5/135,0), 6. Anže Lanišek (Slovin.) 280,2 (138,5/135,0), 7. Daniel Tschofenig (Rak.) 271,4 (129,5/137,5), 8. Jan Hörl (Rak.) 268,0 (136,5/129,0), 9. Stephan Embacher (Rak.) 262,7 (139,0/130,0), 10. Ren Nikaido (Jap.) 256,7,... Hektor KAPUSTÍK (SR) diskvalifikácia v kvalifikácii
Poradie v SP (2 z 30): 1. Kobajaši 145 b., 2. Tschofenig 136, 3. Prevc 130, 4. Hörl 112, 5. Kraft 105, 6. Raimund 90
