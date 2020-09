V Lipsku bude môcť prísť na bundesligovú ouvertúru až 8500 divákov

Lipsko 1. septembra (TASR) – Zápas úvodného kola nového ročníka nemeckej futbalovej bundesligy medzi RB Lipsko a 1. FSV Mainz 05 si bude môcť priamo na štadióne pozrieť až 8500 divákov. To je približne 20 percent kapacity tamojšej Red Bull arény. Povolenie vydalo vedenie východonemeckého mesta v utorok podvečer.



"Týmto krokom chceme ľuďom prinavrátiť pocit normálnosti. Je nám jasné, že pandémiu sa nám stále nepodarilo poraziť, ale v oblastiach, kde je to aspoň trochu možné, skrátka musíme umožniť návrat do starých koľají. Samozrejme, za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení," povedal starosta mesta Burkhard Jung.



Povinné bude nosenie rúška a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti. Jung zároveň upozornil, že v prípade zhoršenia situácie budú povolenie prehodnocovať. Zápas je na programe 20. septembra.



V Nemecku sa sezóna dohrávala bez prítomnosti divákov. Posledný zápas s diváckou kulisou sa v krajine uskutočnil 10. marca práve v Lipsku. Domáci tím zvíťazil v odvete osemfinále Ligy majstrov pred 42-tisíc divákmi nad Tottenhamom 3:0. Nový ročník bundesligy otvorí 18. septembra duel medzi Bayernom Mníchov a Schalke 04.