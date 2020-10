V lisabonskom šlágri gól nepadol, kouč Luis Enrique: Boli sme lepší

Lisabon 8. októbra (TASR) - Bezgólová remíza sa zrodila v stredajšom prípravnom šlágri medzi futbalistami Portugalska a Španielska v Lisabone. Cristiano Ronaldo a Renato Sanchez v drese domácich trafili iba do konštrukcie súperovej bránky, Španieli napriek hernej prevahe najmä v úvode neskórovali v medzištátnom dueli prvýkrát po viac ako štyroch rokoch - od prehry s Talianskom na ME 2016 vo Francúzsku.



"Myslím si, že sme boli lepší ako Portugalsko," tvrdí kouč Španielov Luis Enrique. "Herne sme dominovali. Samozrejme, že dve ich strely po brejkoch skončili na žrdi a jednu príležitosť zlikvidoval Kepa (Arrizabalaga), no aj my sme mali šance rozhodnúť."



Útočník Španielska Rodrigo Moreno pridal: "Úvodných 20 minút jasne patrilo nám a mohli sme dať aj gól. Potom sme stratili kontrolu nad zápasom a mohlo sa nam to vypomstiť, čistejšie šance už mali v ďalšom priebehu domáci."



Naposledy sa dvaja rivali z Pyrenejského polostrova stretli v strhujúcom dueli s výsledkom 3:3 na MS v roku 2018, keď Ronaldo dosiahol hetrik vrátane vyrovnávajúceho gólu v závere z priameho kopu. Tentoraz to bola výrazne menšia dráma, oba tímy sú v procese skúšania a budovania mužstva na budúcoročný európsky šampionát. Enrique poslal do boja experimentálnu zostavu, v ktorej figuroval napríklad aj 18-ročný stredný obranca Eric Garcia z Manchestru City. V portugalskom útoku po boku Ronalda a Andreho Silvu nastúpil 20-ročný Francisco Trincao, ktorý nedávno posilnil Barcelonu.



V priebehu stretnutia federácie oboch krajín oznámili, že sa budú spoločne uchádzať o usporiadanie MS v roku 2030. Ich protikandidátmi sú momentálne Maroko a spoločne Uruguaj, Argentína, Paraguaj a Čile.



Portugalsko i Španielsko čakajú teraz zápasy v Lige národov, v ktorej zatiaľ kraľujú vo svojich skupinách. Portugalsko sa stretne so svetovými šampiónmi Francúzmi a so Švédskom, Španielov čakajú súboje so Švajčiarskom a Ukrajinou.