V Liverpoole poškodili maľbu s podobizňou Alexandra-Arnolda

Na snímke Trent Alexander-Arnold. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročný obranca opustil anglický klub na konci minulej sezóny a odišiel do Španielska.

Autor TASR
Liverpool 4. novembra (TASR) - Nástennú maľbu s podobizňou bývalého futbalistu FC Liverpool Trenta Alexandra-Arnolda poškodili v utorok neznámi vandali. Stalo sa tak len niekoľko hodín pred jeho návratom na Anfield v drese nového klubu Real Madrid. Očakáva sa, že bývalý obranca „The Reds“ sa objaví v zostave Realu v zápase Ligy majstrov.

Dvadsaťsedemročný obranca opustil anglický klub na konci minulej sezóny a odišiel do Španielska. Jeho rozhodnutie nepredĺžiť zmluvu rozhnevalo niektorých fanúšikov Liverpoolu, tí ho v jeho posledných mesiacoch v klube občas vypískali.

Veľkú nástennú maľbu neďaleko Anfieldu odhalili v roku 2019 po víťazstve Liverpoolu v Lige majstrov. Teraz ju poškodili vandali a napísali na ňu slovo „potkan“. Alexandra-Arnolda takmer určite čaká nepríjemné privítanie. Pre britské médiá uviedol, že z návratu má „zmiešané pocity“ a ak by strelil gól, nebude ho oslavovať: „Liverpool budem navždy milovať. Nech sa deje čokoľvek, moje city k Liverpoolu sa nezmenia. Mám spomienky, ktoré mi zostanú na celý život a bez ohľadu na to, ako ma prijmú, sa to nezmení.“
.

