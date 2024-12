V Livigne dokončili prvé športovisko pre potreby Olympiády 2026

Livigno 12. decembra (TASR) - V talianskom Livigne dokončili a uviedli do prevádzky prvé športovisko slúžiace pre potreby ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Počas olympiády sa na jeho svahoch uskutočnia súťaže v akrobatických skokoch a v jazde na terénnych nerovnostiach. Informovala o tom agentúra DPA.



"Livigno bude dôležitou súčasťou zimnej olympiády, sme pripravení privítať najlepších športovcov sveta a hostiť najvýznamnejšie podujatie. Už sa nevieme dočkať 6. februára 2026, keď to u nás všetko vypukne," uviedol Luca Moretti, prezident Livigno Next.