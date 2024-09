V LM Sparta zdolala Salzburg, Haraslín mal prsty v prvom góle

FC Bologna - Šachtar Doneck 0:0

Sparta Praha - RB Salzburg 3:0 (2:0)



Góly: 2. Kairinen, 42. Olatunji, 58. Laci



/L. Haraslín (Sparta) hral do 72. minúty/



Bratislava 18. septembra (TASR) - Futbalisti pražskej Sparty zvíťazili v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov nad RB Salzburg 3:0. O trojbodový vstup českého šampióna do elitnej súťaže sa pričinil aj slovenský reprezentant Lukáš Haraslín, po ktorého akcii padol prvý gól. Futbalisti Bologne remizovali v ďalšom stredajšom stretnutí so Šachtarom Doneck 0:0. Hráči talianskeho tímu sa v najprestížnejšej klubovej súťaži predstavili po 60 rokoch.Sparta vyletela na súpera a už v 2. minúte vypukla na Letnej erupcia gólovej radosti. Haraslínovu strelu po dravom prieniku do pokutového územia vyrazil brankár Salzburgu iba pred Kairinena a ten nemal problém poslať loptu do siete. O dve minúty mohol Haraslín zvýšiť náskok "", jeho pokus z diaľky po zlej Blaswichovej rozohrávke tesne minul ľavú žrď. Neskôr volala po góle aj Olatunjiho hlavička, ktorej chýbali k úspechu centimetre. Nigérijský útočník sa dočkal pred odchodom do šatne. Šikovne si zbehol do pokutového územia na Vitíkov nákop a krížnou strelou z ostrého uhla poslal dominujúcu Spartu do dvojgólového vedenia.Domáci kontrolovali vývoj zápasu a v 58. minúte uštedrili súperovi tretí úder. Laci sa vnútri šestnástky "" s dvojicou brániacich hráčov, položil si aj brankára Salzburgu a zasunul loptu do odkrytej brány - 3:0. Haraslín opustil trávnik v 72. minúte za rozhodnutého stavu a aplauzu publika. Salzburg zaostal za očakávaniami a v Prahe prehral rozdielom triedy.Šachtar mohol ísť proti Bologni do vedenia v 4. minúte, Sudakova však z jedenástky vychytal brankár Skorupski. Smolu mali hostia aj v tom, že v priebehu prvého dejstva prišli o zranenú dvojicu Sikan - Konopľa. Prvý polčas nepriniesol veľa vzruchu pred bránami, v druhom mala navrch Bologna, ale loptu jej hráči do siete nedopravili.