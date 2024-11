V LN Taliani prehrali doma s Francúzmi, Izrael zostúpil

Taliansko - Francúzsko 1:3 (1:2)



Góly: 35. Cambiaso - 2. a 65. Rabiot, 33. Vicario (vlastný)

Izrael - Belgicko 1:0 (0:0)



Gól: 86. Šua

tabuľka:



1. Francúzsko 6 4 1 1 12:6 13*



2. Taliansko 6 4 1 1 13:8 13*



3. Belgicko 6 1 1 4 6:9 4**



4. Izrael 6 1 1 4 5:13 4***



*-postup do štvrťfinále



**-baráž o účasť v A-divízii



***-zostup do B-divízie

Anglicko - Írsko 5:0 (0:0)



Góly: 53. Kane (z 11 m), 56. Gordon, 58. Gallagher, 76. Bowen, 79. Harwood-Bellis, ČK: 51. Scales (Írsko) po 2. ŽK

Fínsko - Grécko 0:2 (0:0)



Góly: 52. Bakasetas, 56. Tzolis

tabuľka:



1. Anglicko 6 5 0 1 16:3 15*



2. Grécko 6 5 0 1 11:4 15**



3. Írsko 6 2 0 4 3:12 6**



4. Fínsko 6 0 0 6 2:13 0****

Nórsko - Kazachstan 5:0 (3:0)



Góly: 23., 37. a 71. Haaland, 41. Sörloth, 76. Nusa

Rakúsko - Slovinsko 1:1 (1:0)



Góly: 27. Schmid - 81. Gnezda-Čerin

tabuľka:



1. Nórsko 6 4 1 1 15:7 13*



2. Rakúsko 6 3 2 1 14:5 11**



3. Slovinsko 6 2 2 2 7:9 8***



4. Kazachstan 6 0 1 5 0:15 1****





*-priamy postup do A-divízie



**-baráž o účasť v A-divízii



***-baráž o účasť v B-divízii



****-zostupujúci do C-divízie

Severné Macedónsko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)



Gól: 62. Miovski

Lotyšsko - Arménsko 1:2 (0:0)



Góly: 70. Uldrikis - 48. Spercjan, 74. Miranjan

tabuľka:



1. Sev. Macedónsko 6 5 1 0 10:1 16*



2. Arménsko 6 2 1 3 8:9 7**



3. Faerské ostrovy 6 1 3 2 5:6 6



4. Lotyšsko 6 1 1 4 4:11 4





*-postupujúci do B-divízie



**-postupujúci do baráže o postup do B-divízie

Bratislava 17. novembra (TASR) - Futbalisti Talianska prehrali v šlágri záverečného 6. kola A-divízie Ligy národov doma s Francúzmi 1:3. Neudržali si tak prvú priečku v 2. skupine, kam poskočil ich súper. O dva góly sa postaral Adrien Rabiot. V druhom nedeľnom stretnutí najvyššej divízie Izrael zdolal na neutrálnej pôde v Budapešti Belgičanov 1:0, no napriek tomu zostúpil.Francúzi aj Taliani mali už pred stretnutím v Miláne istú účasť v najlepšej osmičke a bojovali iba o prvú priečku v skupine. "" potrebovali k dosiahnutiu tohto cieľa zvíťaziť o dva góly a boli na správnej ceste už v prvom dejstve, keď skórovali po dvoch štandardkách. V 2. minúte rozvlnil sieť Rabiot po rohovom kope a v 33. minúte Lucas Digne zahrával priamy kop a Gugliemo Vicario tečoval loptu do horného rohu vlastnej brány. Taliani však rýchlo znížili, keď v 35. minúte dostal ideálnu prihrávku pred bránku Andrea Cambiaso. V 65. minúte však Rabiot skóroval druhýkrát a opäť hlavou po štandardke, tentokrát po priamom kope. Oba vzájomné zápasy súperov sa tak skončili rovnakým výsledkom v opačnom garde a o prvej priečke Francúzov rozhodlo o jeden gól lepšie skóre.Izrael potreboval k záchrane zdolať Belgičanov o tri góly, v prvom meraní síl prehral 1:3. Od vytúženého cieľa bol napokon ďaleko, aspoň víťazstvo mu zariadil v 86. minúte Jarden Šua.Angličania a Nóri si zaistili postup z "" do A-divízie. Angličania zdolali v 2. skupine vo Wembley Írov 5:0. Nóri si rovnakým výsledkom v 3. skupine poradili s Kazachstanom aj zásluhou hetriku Erlinga Haalanda a v tabuľke preskočili Rakúšanov, ktorí doma iba remizovali so Slovinskom 1:1.Angličania mali na konte rovnaký počet bodov ako Gréci, no lepšie vzájomné zápasy s nimi, a tak vedeli, že víťazstvo im zaistí postup. Do prestávky sa im skórovať nepodarilo, no v 51. minúte urobili Íri chybu na vlastnej polovici a stopér Liam Scales následne uvidel za faul vo vyloženej šanci súpera druhú žltú kartu. Harry Kane penaltu premenil a Angličania v presilovke už nedopustili drámu, keď pridali ešte štyri zásahy.Rakúšania boli v identickej situácii voči Nórom, no posledný krok nezvládli. Dostali sa síce do vedenia zásluhou gólu Romana Schmida v 27. minúte, no v 81. minúte ich rozosmutnil vyrovnávajúcim presným zásahom Adam Gnezda Čerin. Fíni a Kazachovia mali už pred záverečnými súbojmi istotu zostupu.Hráči Faerských ostrovov prehrali na pôde Severného Macedónska 0:1 a v 4. skupine C-divízie klesli na konečnú 3. priečku. Preskočili ich Arménci, ktorí v druhom stretnutí zvíťazili v Lotyšsku 2:1 a vybojovali si účasť v baráži o postup do B-divízie. Severní Macedónci mali už pred záverečným vystúpením istú prvú priečku a priamy postup.Lotyši uzavreli štvorčlenné poradie skupiny. Mali však naďalej najlepšiu bilanciu v tabuľke štvrtých tímov a veľkú šancu vyhnúť sa priamemu zostupu.