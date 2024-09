V ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán titul získali Jány a Kyselová

Príbelce 7. septembra (TASR) - Streleckými majstrami Slovenska v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán sa stali Patrik Jány a Miroslava Kyselová. Jány dosiahol celkový nástrel 592 bodov, druhý bol Štefan Šulek a pódium doplnil Rafael Knapík. Za Kyselovou sa umiestnila Daniela Demjén Pešková, obe mali po 587 bodov. O štyri menej si pripísala bronzová Beáta Jány.



P. Jány tak zakončil úspešnú sezónu - tento rok získal v malokalibrovke európsky titul v ľahu a striebro v tímovej súťaži 3x20 na tom istom fóre. S trojpolohovou malokalibrovkou pridal na ME v Osijeku aj bronz a na OH v Paríži skončil na desiatej priečke. "Musím sa priznať, že naposledy som získal titul v roku 2021 po olympiáde v Tokiu. Takže dnes to bola dosť výzva a chcel som to zopakovať, lebo chalani strieľali perfektne a nie vždy sa dá s nimi držať krok aj tu na Slovensku," citoval Jányho v tlačovej správe Slovenský strelecký zväz.



Kyselová si chce udržať dobrú formu až do novembrových akademických majstrovstiev sveta. "Dnešný výkon ma potešil, pretože my sme pred dvomi týždňami menili zbraň. A len tento týždeň sme nastavili všetko potrebné. Chybičky sa vždy nájdu, ale budeme na nich pracovať do toho novembra," povedala Kyselová. O prvom mieste pred Demjén Peškovou rozhodla posledná desať ranová položka, ktorú mala lepšiu Kyselová.