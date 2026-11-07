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V ľubovoľnej malokalibrovke najvyššie Beníková na 36. priečke

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Na snímke slovenská strelkyňa Diana Beníková. Foto: TASR/TASR TV

Zlato získala Nórka Caroline Finnestad Lundová.

Autor TASR
Dauha 7. novembra (TASR) - Slovenské strelkyne zostali na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe mimo pódiových miest vo finále ľubovoľnej malokalibrovky 50 m v ľahu. Najvyššie sa umiestnila na 36. priečke Diana Beníková so skóre 618,0 bodu. Danielu Demjén Peškovú klasifikovali na 42. pozícii (617,3) a Miroslava Kyseľová bola 58. (611,0). Zlato získala Nórka Caroline Finnestad Lundová.

MS v strelectve v Dauhe - výsledky:

ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu - ženy: 1. Caroline Finnestad Lundová (Nór.) 628,2 b., 2. Stephanie Laura Scurrah Grundsöeová (Dán.) 628,0, 3. Seonaid McIntoshová (V. Brit.) 626,9, ..., 36. Diana BENÍKOVÁ 618,0, 42. Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ 617,3, 58. Miroslava KYSEĽOVÁ (všetky SR) 611,0
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