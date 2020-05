V Maďarsku reštartujú sezónu 23. mája pohárovými semifinále

Budapešť 5. mája (TASR) - Maďarská futbalová federácia (MLSZ) plánuje po zlepšení situácie so šírením koronavírusu pokračovať v sezóne od soboty 23. mája. Na tento deň naplánovala oba semifinálové súboje Maďarského pohára, v ktorých si zmerajú sily budapeštianske tímy MTK a Honvéd, druhú dvojicu tvoria MOL Fehérvár a Mezőkövesd Zsóry FC. O týždeň neskôr (30.-31. mája) by sa mala naplno rozbehnúť aj ligová súťaž, informovala agentúra SID.



"Základnou požiadavkou na pokračovanie v sezóne je prísne dodržiavanie hygienických predpisov," oznámil riadiaci orgán maďarského futbalu s tým, že hráči a členovia realizačných tímov sa dvakrát do týždňa musia podrobiť testom. Opatrením na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bude tiež vylúčenie verejnosti na štadiónoch.



V Maďarsku evidovali v utorok o 7.15 SELČ viac ako 3000 prípadov ochorenia COVID-19 a 351 mŕtvych. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,64 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 252.000 osôb.