V Maďarsku vytiahol hráč zbraň na arbitra, dostal doživotný zákaz

Budapešť 18. novembra (TASR) - V Maďarsku sa o škandál postaral futbalista v nižšej súťaži. Podľa denníka La Gazzetta dello Sport dostal doživotný zákaz činnosti za to, že počas zápasu vytiahol zbraň na asistenta rozhodcu.



K incidentu došlo ešte 7. novembra. Na sociálnej sieti si otec asistenta rozhodcu všimol fotografiu jedného z hráčov, ako stojí so zbraňou vedľa autovej čiary a mieri na arbitra. Čiarový rozhodca to oznámil vedeniu klubu, ktoré obratom informovalo Maďarskú futbalovú federáciu. Tá na muža podala trestné oznámenie. Neskôr ho identifikovali ako futbalistu Kristiána Tótha z tímu Tényő SE. Hráča diskvalifikovali na doživotie, začali proti nemu aj trestné stíhanie za obťažovanie a vyhrážanie. "Bol to len vtip, nemal som v úmysle niekomu ublížiť. Zbraň patrila synovi jedného z hráčov na ihrisku, je to len plastová hračka. V tej chvíli mi ani nenapadlo, aké následky môže mať neuvážený žart, aj som to hneď oľutoval. Je mi to veľmi ľúto, bolo to mimoriadne hlúpe. Spôsobil som problémy ostatným, sebe a aj športu," povedal diskvalifikovaný futbalista.