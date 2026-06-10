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V Manchestri United skončili Sancho a Malacia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Krajný obranca Malacia nastúpil za Manchester po prestupe z Feyenoordu v roku 2022 do 50 stretnutí. Dvadsaťšesťročného Holanďana trápili zranenia.

Autor TASR
Manchester 10. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United potvrdil odchod Jadona Sancha a Tyrella Malaciu po vypršaní ich kontraktov. Dvojica sa pridá k veteránovi Casemirovi, ktorý už počas sezóny oznámil svoj koniec v tíme 20-násobného majstra Anglicka.

Sancho prestúpil do United v roku 2021 za 73 miliónov libier z Borussie Dortmund, no anglický reprezentant odohral za „červených diablov“ iba 83 zápasov. Počas svojho pôsobenia na Old Trafforde hosťoval späť v Dortmunde, Chelsea či Aston Ville. Krajný obranca Malacia nastúpil za Manchester po prestupe z Feyenoordu v roku 2022 do 50 stretnutí. Dvadsaťšesťročného Holanďana trápili zranenia.

Odchod tria Sancho, Malacia, Casemiro oznámil tím vedený Michaelom Carrickom v stredu zverejnením zoznamu ponechaných hráčov. „Každý v klube by sa chcel poďakovať Casemirovi, Tyrellovi a Jadonovi za ich prínos pre Manchester United a popriať im veľa šťastia do budúcnosti,“ citovala vyjadrenie klubu agentúra DPA.
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