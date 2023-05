V Miami double Red Bullu, zvíťazil Verstappen: Verili sme stratégii

VC Miami (57 kôl, 1 kolo: 5,412 km, celkovo: 308,3 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:27:38,241 hod., 2. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +5,384 sek., 3. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +26,305, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +33,229, 5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +42,511, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +51,249, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +52,988, 8. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +55,670, 9. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +58,123, 10. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:02,945 min., 11. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1:04,309, 12. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:04,754, 13. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:11,637, 14. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +1:12,861, 15. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:14,950, 16. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) +1:18,440, 17. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:27,717, 18. Nyck De Vries (Hol./AlphaTauri) +1:28,949, 19. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1:40,321, 20. Logan Sargeant (USA/Williams) 1:50,232



Priebežné poradie (po 5 z 23 pretekov): 1. Vestappen 119 bodov, 2. Perez 105, 3. Alonso 75, 4. Hamilton 56, 5. Sainz, 44, 6. Russell 40, 7. Leclerc 34, 8. Stroll 27, 9. Norris 10, 10. Gasly 8, 11. Hülkenberg 6, 12. Ocon 6, 13. Bottas 4, 14. Piastri 4, 15. Kuan-jü 2, 16. Cunoda 2, 17. Magnussen 2, 18. Albon 1, 19. Sargeant 0, 20. De Vries 0.



Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 224, 2. Aston Martin 102, 3. Mercedes 96, 4. Ferrari 78, 5. McLaren 14, 6. Alpine 14, 7. Haas 8, 8. Alfa Romeo 6, 9. Alphatauri 2, 10. Williams 1

Miami 7. mája (TASR) - Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na Veľkej cene Miami, piatom podujatí šampionátu F1 po tom, čo odštartoval z 9. miesta. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Mexičan Sergio Perez, tretí finišoval Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu.Pre 25-ročného Verstappena to bolo tretie víťazstvo v sezóne a 38. v kariére. Upevnil si ním pozíciu lídra celkového poradia práve pred Perezom. Tretí je priebežne Alonso, ktorý obsadil tretiu priečku už štvrtýkrát v tomto roku. Tím Red Bull štvrtým double v sezóne potvrdil pozíciu suverénneho lídra v Pohári konštruktérov.Štart pretekov sa zaobišiel bez kolízií, hoci viacerí pretekári sa už v úvodných zákrutách snažili o vylepšenie pozície. Verstappen sa po štarte z 9. miesta rýchlo posúval poradím a v 15. kole už bol na 2. pozícii za Perezom. Naopak, Magnussen po štarte zo sľubného 4. miesta postupne klesal. Perez prezul v 21. kole, jeho tímový kolega Verstappen sa prvýkrát posunul do čela pretekov. Mexičan sa vrátil na trať na 4. pozícii. Ešte predtým prezul dovtedy štvrtý Sainz, ktorý však v boxoch prekročil traťový limit a dostal 5-sekundovú penalizáciu. Diváci videli viacero predbiehacích manévrov na strede štartového poľa, z ktorého sa postupne dvihol Hamilton, ktorý odštartoval z 13. miesta a napokon finišoval šiesty. Verstappen sa držal na trati až do 46. kola, vypracoval si takmer 20-sekundový náskok pred Perezom, no po zastávke v boxoch sa vrátil tesne za ním. Zostávalo mu desať kôl na to, aby využi výhodu nových pneumatík. Využil ju už v 48. kole, keď sa v tesnom súboji v pravotočivej zákrute dostal pred tímového kolegu. Preteky nepriniesli kolízie ani zásadné technické problémy a tak finišovalo všetkých 20 pretekárov.Sezóna F1 bude pokračovať šiestym podujatím v nedeľu 21. mája, keď je v Taliansku na programe VC Emilia Romagna., víťaz: "Môj cieľ bol postupne ísť dopredu a najmä sa pri tom do ničoho nezapliesť. Išiel som postupne súper za súperom. Napokon sme si so Sergiom dopriali aj čistú bitku. Verili sme svojej stratégii a aj podmienky pretekov nám zahrali do našich plánov.", 2. miesto: "Dal som do toho úplne všetko. Žiaľ, drobili sa mi pneumatiky. Max bol dnes lepší, zaslúžil si tempo. Na "hardoch" mal rýchlosť. Ja si musím spraviť analýzu toho, v čom bol môj problém.", 3. miesto: "Pred štartom sezóny by sme brali každé pódium. Teraz, keď ich máme už štyri, chceme ešte viac. Preteky nám "sadli." Som nadmieru spokojný."