V Miami zvíťazil Norris, na čele šampionátu je Verstappen pred Perezom

hlasy (zdroj: Sport 5):



Lando Norris, víťaz: "Som v siedmom nebi. Myslím si, že to bol pre nás dobrý víkend, aj keď sme sa nevyhli chybám. Je to úžasný pocit zvíťaziť, čakal som naň dlho. Mám z neho veľkú radosť aj za celý náš tím. Konečne som skončil na prvom mieste. Priznávam, mali sme šťastie na safety car, no počas víkendu sme výborne zvládli niekoľko problémov. Ďakujem McLarenu a aj mojim rodičom za celú moju cestu. Som hrdý na všetkých v tíme."



Max Verstappen, 2. miesto: "Také je pretekanie, raz ste vpredu, raz nie. Dnes to bolo pre nás náročné, už stredné zmesi neboli najlepšie. Mám radosť z Landovho triumfu, zaslúži si to."



Charles Leclerc, 3. miesto: "Boli to preteky hore-dole. Na začiatku sme mali viacerí šťastie, že nás Perez nepozbieral ako kuželky. Štart mi nevyšiel, celkovo nám dnes chýbala rýchlosť. Robili sme, čo sme mohli, no mali sme aj smolu na safety car. Myslím si, že 3. miesto je maximum, čo sme dnes mohli dosiahnuť. Veľká gratulácia patrí Landovi, ktorý bol už viackrát blízko k víťazstvu. Dnes odviedol dobrú prácu, zaslúžil si zvíťaziť. My musíme naďalej tvrdo pracovať a posúvať sa."







VC Miami (57 kôl, 1 kolo: 5,412 km, celkovo: 308,5 km):



1. Lando Norris (V. Brit./McLaren), 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +7,612 sek., 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +9,920, 4. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +11,407, 5. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +14,650, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +16,585, 7. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +26,185, 8. George Russell (V. Brit./Mercedes) +34,789, 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +37,107, 10. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +39,746, 11. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +40,789, 12. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +44,958, 13. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +49,756, 14. Kuan-jü Čou (Čína/Kick Sauber) +49,979, 15. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) +50,956, 16. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber) +52,356, 17. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +55,173, 18. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:04,683 min., 19. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:16,091



nedokončil: Logan Sargeant (USA/Williams)







priebežné poradie (po 6 z 24 pretekov):



1. Verstappen 136 bodov, 2. Perez 101, 3. Leclerc 98, 4. Sainz 85, 5. Norris 83, 6. Piastri 41, 7. Russell 37, 8. Alonso 33, 9. Hamilton 27, 10. Cunoda 14, 11. Stroll 9, 12. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6, 13. Hülkenberg 6, 14. Ricciardo 5, 15. Ocon 1, 16. Magnussen 1, 17. Albon 0, 18. Čou 0, 19. Gasly 0, 20. Bottas 0, 21. Sargeant 0







Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 237 bodov, 2. Ferrari 189, 3. McLaren 124, 4. Mercedes 64, 5. Aston Martin 42, 6. Racing Bulls 19. 7. Haas 7, 8. Alpine 0, 9. Williams 0, 10. Sauber 0



Miami 5. mája (TASR) - Britský pretekár Lando Norris na McLarene dosiahol prvé víťazstvo v kariére v F1, keď triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Miami. V šiestych pretekoch sezóny 2024 obsadil druhé miesto líder priebežného poradia Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari.Norris, ktorý štartoval z 5. miesta, sa premiérového triumfu dočkal v 110. pretekoch kariéry a dosiahol svoje 16. pódiové umiestnenie. Na čele seriálu MS je naďalej Verstappen s 35-bodovým náskokom na tímového kolegu Pereza. Norris si ziskom 25 bodov za víťazstvo upevnil priebežné 5. miesto. Stal sa 79. jazdcom a 21. Britom v histórii F1, ktorý dosiahol aspoň jedno víťazstvo. Verstappen sa nedočkal víťazného hetriku v Miami, keď zvíťazil v predošlých dvoch pretekoch na okruhu Miami International Autodrome v rokoch 2022 a 2023.Verstappen aj do šiestych pretekov sezóny vyštartoval z najvýhodnejšej pozície a v úvodných metroch nedal súperom nárok. Perez, ktorý štartoval zo 4. miesta, zaujal v úvodných metroch nedobrzdením pravotočivej zákruty a hoci vo vysokej rýchlosti skrížil cestu jazdcom za ním, nedošlo ku kolízii. Poradie na prvých troch priečkach bezprostredne po štarte nezmenilo, no na ďalších pozíciách došlo k viacerým predbiehacím manévrom. Viacerí jazdci po 11. kole zamierili do boxov, aby obuli tvrdú sadu pneumatík. Verstappen sa držal na čele s pomerne bezpečným náskokom, no v 22. kole sa nevyhol menšiemu vybočeniu trate a trafil výstražný stĺpik. Hoci nehlásil poškodenie monopostu, krátko na to zamieril do boxov. Po návrate na trať sa zaradil na štvrté miesto za Leclerca. Po tom, čo krátko na to prezuli Sainz a Piastri sa do pozície lídra pretekov posunul Norris, ktorému sa vyplatilo ostať na trati dlhšie.Preteky dostali nový náboj od 29. kola. V ňom Sergeant nedal priestor Magnussenovi, došlo ku kolízii, po ktorej Američan vrazil do bariéry a preteky sa pre neho skončili. Na trať prišlo safety car, z čoho profitoval Norris, ktorý prezul a po návrate na trať bol naďalej na prvom mieste pred Verstappenom. Holanďan okamžite po odchode bezpečnostného vozidla zaútočil na Norrisa, no neúspešne. Verstappen už v ďalších kolách nemal dostatočnú rýchlosť na ohrozenie Norrisa.Siedme preteky sezóny 2024 sú na programe v nedeľu 19. mája, keď sa uskutoční Veľká cena Emilia Romagna na talianskom okruhu v Imole.