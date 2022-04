V Michalovciach po vypadnutí z play off skončili Valtonen aj Regenda

Michalovce 3. apríla (TASR) - Fínsky tréner Tomek Valtonen nebude po sezóne 2021/2022 pokračovať v klube HK Dukla Ingema Michalovce. Oznámil to na tlačovej konferencii po 6. štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy v Košiciach, ktorý jeho zverenci prehrali 1:2 po predĺžení. Pre Michalovčanov sa tým skončila sezóna, v ktorej sa umiestnia na konečnej 5. alebo 6. priečke.



Valtonen prišiel do michalovského klubu počas sezóny 2020/2021, keď v novembri 2020 nahradil Miroslava Chudého. Po jeho príchode sa výkony Michalovčanov zlepšili a napokon dosiahli na historické bronzové medaily v najvyššej slovenskej súťaži. Fínsky kormidelník poľského pôvodu pokračoval v Michalovciach aj v sezóne 2021/2022, v ktorej jeho zverenci obsadili po základnej časti 4. miesto. Vo štvrťfinále však podľahli Košiciam 2:4 na zápasy a sezóna sa pre nich skončila. "Pôsobenie v Michalovciach bola pre mňa dobrá skúsenosť. Presvedčil som sa, že slovenská extraliga má svoju kvalitu a nie je na mieste ju podceňovať," poznamenal Valtonen. Okrem neho v klube naisto končí aj útočník Pavol Regenda. Bronzový olympionik z Pekingu mieri po životnej sezóne do zahraničia. Viac však neprezradil. "Bol to môj posledný zápas v michalovskom drese. Viac však k tomu nemôžem povedať, všetko je v štádiu riešenia," poznamenal Regenda.