V Miláne prevláda frustrácia, Conceicao: Nie je to ľahké obdobie

Rím 3. marca (TASR) - Nezdary talianskeho futbalového klubu AC Miláno pokračujú. Po vypadnutí v play off o osemfinále Ligy majstrov "rossoneri" prehrali už tretí zápas Serie A za sebou a v tabuľke im patrí 9. priečka. V nedeľnom šlágri 27. kola prehrali na San Sire s Laziom Rím 1:2.



Domáci hrali od 67. minúty bez vylúčeného Strahinju Pavloviča, no aj tak dokázali odpovedať na gól Mattiu Zaccagniho z prvého polčasu, keď sa v 84. minúte presadil Samuel Chukwueze. O triumfe hostí rozhodol v ôsmej nadstavenej minúte španielsky veterán Pedro, ktorý premenil penaltu. "Pre klub to nie je ľahké obdobie. Hráči cítia všetko, čo sa okolo nich deje," uviedol po dueli tréner tímu Sergio Conceicao.



Nespokojnosť s výkonmi dali najavo aj milánski "ultras", ktorí prišli na tribúny až v 15. minúte. Na hráčov počas zápasu pískali a bučali. "Prvýkrát v mojej kariére som videl niečo takéto. Keď hráte v takejto atmosfére, doslova vám horia kopačky. Nie je to ľahké a musím povedať, že dnes večer tím ukázal túžbu veci zmeniť. Dokázali sme vyrovnať s desiatimi mužmi a mohli sme aj vyhrať," dodal Conceicao.



Obranca Matteo Gabbia ťažko hľadal slová. "Je to zložité obdobie a výsledky jednoducho neprichádzajú. V kabíne prevláda frustrácia a sklamanie, no to je teraz normálne. Čo môžeme urobiť je spojiť sa ako tím a stavať na tom, že dnes sme do toho dali všetko, obzvlášť v druhom polčase," povedal pre klubový web. Na lídra tabuľky a mestského rivala Inter stráca AC 17 bodov.



Podľa trénera Marco Baroniho si Lazio triumf zaslúžilo. "Keď som povedal, že sme dobrý tím, ktorý hrá dobrý futbal, musíme pracovať na tom, aby sme sa stali skvelým tímom. Musíme rásť, pokiaľ ide o zrelosť, sebadôveru a odhodlanie. Bolo to zaslúžené víťazstvo, našou jedinou chybou bolo to, že sme si mysleli, že môžeme ubrať nohu z plynu, keď zostali v desiatich. No to nie je v našej povahe, musíme hrať aj naďalej," zhodnotil zápas podľa portálu Footbal Italia. Rímsky klub sa po víťazstve posunul na 4. priečku tabuľky.