V Minsku podpísali zmluvu o budúcoročnom seminári v Šamoríne

Zo slovenského pohľadu bude seminár pre zahraničných účastníkov o to zaujímavejší, že v roku 2021 bude Slovensko (v Banskej Bystrici) hostiť letný Európsky olympijský olympijský festival mládeže.

Minsk 26. júna (TASR) - V Minsku, dejisku II. európskych hier, podpísali v stredu najvyšší predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Európskych olympijských výborov (EOV) zmluvu o organizácii budúcoročného seminára generálnych sekretárov a šéfov misií národných olympijských výborov Európy. Za SOŠV zmluvu podpísali prezident Anton Siekel a generálny sekretár Jozef Liba, za EOV prezident Janez Kocijančič a generálny sekretár Raffaele Pagnozzi. Informoval portál olympic.sk.



“Podpísaná zmluva sa týka zabezpečenia seminára, ktorý sa uskutoční 15. – 17. mája 2020 v Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere. Bude to veľmi významný seminár, pretože zástupcovia NOV Európy sa na ňom stretnú krátko pred olympijskými hrami v Tokiu. Je to najdôležitejší takýto seminár za celé štyri roky, takže dva mesiace pred OH očakávame plnú účasť z európskych NOV, ako aj zástupcov organizačných výborov OH 2020, 2024 a 2028, aj ZOH 2022 a 2026, takisto aj mládežníckych olympiád, ktorí budú informovať o svojej pripravenosti,” citoval portál olympic.sk slová Jozefa Libu.



Ako člen exekutívy EOV si Jozef Liba plní na Európskych hrách v Minsku aj ceremoniálne povinnosti, vrátane odovzdávania. Dekoroval napríklad aj medailistov v stolnotenisovej miešanej štvorhre, v ktorej bronz mal na dosah slovenský pár Ľubomír Pištej, Barbora Balážová.



Zo slovenského pohľadu bude seminár pre zahraničných účastníkov o to zaujímavejší, že v roku 2021 bude Slovensko (v Banskej Bystrici) hostiť letný Európsky olympijský olympijský festival mládeže (EYOF), ktorého prípravy tam bude prezentovať organizačný výbor. Ten sa v týchto týždňoch kreuje, pochopiteľne, aj s účasťou SOŠV. Komplexné informácie o príprave letného EYOF 2021 v Banskej Bystrici budú verejne prezentované 4. júla priamo v hostiteľskom meste podujatia.



Prezident EOV Janez Kocijančič na stredajšom stretnutí Libu, ktorý je členom exekutívy EOV, oslovil s ponukou, aby sa stal podpredsedom koordinačnej komisie EOV pre III. európske hry, ktoré sa uskutočnia v roku 2023 v Krakove. Predsedom komisie bude Hasan Arad z Turecka. Liba bude podpredsedom komisie pre športové a technické záležitosti a Chorvát Zlatko Mateša zase pre politické záležitosti.