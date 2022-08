V Mníchove čaroval Sommer, brankár Gladbachu vytvoril ligový rekord

Mníchov 28. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov prvýkrát v tejto sezóne nebodovali naplno. Obhajcovia bundesligového titulu napriek enormnému tlaku iba remizovali na domácom ihrisku s Borussiou Mönchengladbach 1:1, keď im aspoň bod zachránil v 83. minúte Leroy Sane. Hrdinom zápasu bol však brankár hostí Yann Sommer.



Bayern mal od úvodu jasne viac z hry, ale nedostal loptu za chrbát skvele chytajúceho Švajčiara. V prvom polčase domáci síce dvakrát skórovali, ale senegalský útočník Sadio Mane sa v oboch prípadoch tešil predčasne. Jeho prvý gól zrušil VAR a pred druhým bol takisto v ofsajde. Mane, ktorý prišiel do Bavorska v lete z FC Liverpool, strelil v úvodných štyroch kolách tri góly, ďalšie štyri mu neuznal VAR.



Krátko pred polčasom sa do vedenia dostali hostia. Na polovici ihriska trestuhodne "zluftoval" vysokú loptu Dayot Upamecano a Marcus Thuram zakončil úspešne v 43. minúte svoje dlhé sólo. Bol to už jeho šiesty gól v tejto sezóne vo všetkých súťažiach.



Mníchovčania v druhom polčase svoj tlak ešte vystupňovali, ale v bránke hostí "čaroval" Sommer, ktorý zaznamenal 19 zásahov a postaral sa o historicky najlepší výkon od roku 1992, keď v bundeslige zaviedli podrobné štatistiky brankárov. Sommer prekonal doterajší rekord Alexandra Schwolowa z Herthy Berlín, ktorý tento rok v januári chytil takisto v zápase s Bayernom 14 striel.



Zverenci Juliana Nagelsmanna aj po odchode Roberta Lewandowského začali sezónu tromi víťazstvami a v predchádzajúcom dueli zdolali Bochum 7:0. Teraz prvýkrát nebodovali naplno. "Mali sme 35 streleckých pokusov, z toho 20 na bránku. To nie sú zlé čísla," povedal Nagelsmann pre agentúru DPA. "Hnevá ma to, pretože sme hrali dobre. Jediné čo môžem hráčom vyčítať je nepremieňanie šancí. Napriek výsledku si myslím, že to bol náš najlepší výkon v sezóne," dodal tréner Bayernu. Mníchovčania nezdolali Gladbach v piatich dueloch za sebou vo všetkých súťažiach, naposledy vyhrali s týmto súperom 8. mája 2021.



Tridsaťtriročný Sommer bol jednoznačným mužom zápasu. Kapitán hostí privádzal domácich hráčov do zúfalstva zákrokmi rukami, či nohami. Veľké šance spálili Mane, Sane, Benjamin Pavard, Thomas Müller, Serge Gnabry a v závere aj stopér a bývalý hráč Juventusu Turín Matthijs de Ligt, ktorý domáci debut v drese Bayernu absolvoval na hrote útoku. Nagelsmann ho v snahe o víťazstvo poslal na ihrisko v 85. minúte za Saneho. "Matthijs je náš najlepší hlavičkár, preto som ho v závere poslal na hrot," zdôvodnil Nagelsmann.



Meno Sommera skandovali po zápase fanúšikovia Gladbachu, jeho kvality uznal aj domáci útočník Müller. "Dopadlo to tak, že Yann podal proti nám najlepší brankársky výkon roka. Bol vždy tam kde mal byť," povedal Müller. Tréner Gladbachu Daniel Farke označil výkon svojho brankára za "Sommer-Show": "Nie je tajomstvo, že najlepší brankári v lige sú Yann a Manuel Neuer. Yann dnes podal svetový výkon. Sme veľmi radi, že máme takú brankársku jednotku," uviedol Farke. Sommer má s Gladbachom kontrakt len do konca sezóny, klub s ním čoskoro pravdepodobne začne rokovania o predĺžení zmluvy.



Gladbach je po štyroch kolách takisto bez prehry, keď má bilanciu dve víťazstvá a dve remízy. "Zápas som si užil. Na takýto výkon potrebuje mať brankár svoj deň. Bayern nás neskutočne tlačil, ale ustáli sme to. Ja som bol neustále v akcii a chytalo sa mi dobre," uzavrel najlepší hráč sobotného večera.