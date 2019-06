V MOL lige 2019/2020 plný počet účastníkov, premiéra Dunajskej Stredy

Prvá časť ročníka sa začne 30. a 31. augusta, celkovo sa odohrá 26 kôl. Po skupinovej fáze bude program pokračovať v apríli a máji národnými play off.

Bratislava 18. júna (TASR) - V sezóne 2019/2020 sa v česko-slovenskej MOL lige hádzanárok predstaví štrnásť družstiev. Iba druhýkrát v histórii sa stalo, že sa kompletne naplní kapacita súťaže. Osem tímov je z Česka, šesť zo Slovenska. Zostupujúcu Plzeň nahradil Hodonín, zo slovenskej I. ligy postúpili Dunajská Streda a Hlohovec.



Prvá časť ročníka sa začne 30. a 31. augusta, celkovo sa odohrá 26 kôl. Po skupinovej fáze bude program pokračovať v apríli a máji národnými play off, ktoré prešli zmenou v porovnaní s uplynulou sezónou. "Na Slovenskej strane sa bude hrať play off na dve víťazstvá, s tým, že úvodný a prípadný tretí zápas bude na pôde lepšie umiestneného tímu. V Čechách sa bude hrať pohárovo doma - vonku, prvý duel na pôde horšie umiestneného. V play out bude systém každý s každým doma i vonku s tým, že body získané v základnej časti im zostanú," povedal na utorkovej tlačovej konferencii riaditeľ súťaže Peter Brunovský.



Toho teší, že o ligu je čoraz väčší záujem, ale rozšírením do budúcnosti však nepočíta: "Všetci, ktorí mohli pokračujú, najmä z českej strany bol záujem sa pridať, takže je dobré, že sa do nadnárodnej súťaže nedostane každý. Počet štrnásť klubov je maximálny. Vyšší počet účastníkov by nám totiž nedovolil komfortne odohrať súťaž, keďže máme nabitý kalendár a po základnej časti nasleduje play off."



V európskych súťažiach sa predstaví za Slovensko Iuventa Michalovce, ktorá bude štartovať v pohári EHF a za Česko Slavia Praha. Baník Most si zahrá v kvalifikácii Ligy majstrov, Sokol Poruba v Challange cupe. Absolútnym nováčikom v súťaži bude Dunajská Streda, ktorá je zároveň najmladší klub v lige. "Naša história má iba tri roky. S novým ženským tímom sme nadviazali na tradíciu hádzanej v Dunajskej Strede. Má trochu aj výhod, keď môžme postupne budovať klub z amatérskej na profesionálnu úroveň. V tomto smere si berieme príklad z futbalistov, ktorí boli pred niekoľkými rokmi v podobnej situácií. Našimi ambíciami je mať radosť z hádzanej a zaujať sympatickými výkonmi," uviedol šéf Dunajskej Stredy Zoltán Horváth.